Самолет Бе-200 с российским военными разбился в Турции - все погибли
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самолет Бе-200 с российским военными разбился в Турции - все погибли

9:18:438/14/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
0

На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции.

В военном ведомстве уточняют, что российский самолет разбился в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров
В военном ведомстве уточняют, что российский самолет разбился в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров

Российский самолета Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку, подтверждает Минобороны РФ.

На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции.

В военном ведомстве уточняют, что российский самолет разбился в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров. Комиссия Минобороны РФ направлена в Турцию для выяснения причин крушения Бе-200, пишет Интерфакс. 

Ранее стало известно, что на юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет. Самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции.

В июле Минобороны РФ сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров. В сообщении говорилось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Турции нашли труп 20-летнего россиянина
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Россиянин раскрыл главные схемы обмана на рынках в Крыму
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
турцияавиакрушениесамолет Бе-200
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что могло стать причиной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

61-летняя бабушка обучилась с юношей 24 года, который называет ее "моя королева"
8:54:56 8/14/2021
61-летняя бабушка обучилась с юношей 24 года, который называет ее "моя королева"
Умопомрачительное открытие ученых связывает здоровье кишечника с изменением возраста
8:43:04 8/14/2021
Умопомрачительное открытие ученых связывает здоровье кишечника с изменением возраста
Где в мире самая лучшая пенсия? Рейтинг стран
8:40:38 8/14/2021
Где в мире самая лучшая пенсия? Рейтинг стран
Сильные обряды с яблоками на Яблочный спас 2021: На богатство и счастливую семейную жизнь
8:20:19 8/14/2021
Сильные обряды с яблоками на Яблочный спас 2021: На богатство и счастливую семейную жизнь
Сильнейший геоудар в конце августа 2021 года: как справиться с магнитной бурей метеопатам
7:20:51 8/14/2021
Сильнейший геоудар в конце августа 2021 года: как справиться с магнитной бурей метеопатам
Парящие поздравления и открытки с Днем Воздушного Флота России 15 августа 2021 года
6:50:47 8/14/2021
Парящие поздравления и открытки с Днем Воздушного Флота России 15 августа 2021 года
Без электричества из-за бушующей стихии остались свыше 100 тыс. жителей Кубани
6:26:31 8/14/2021
Без электричества из-за бушующей стихии остались свыше 100 тыс. жителей Кубани
Физкульт - Урашные поздравления с Днем физкультурника 14 августа 2021 года
6:20:42 8/14/2021
Физкульт - Урашные поздравления с Днем физкультурника 14 августа 2021 года
Разрешен ли алкоголь в Успенский пост с 14 по 27 августа 2021 года?
6:20:14 8/14/2021
Разрешен ли алкоголь в Успенский пост с 14 по 27 августа 2021 года?
Искренние пожелания и небесные открытки в праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа 2021 года
6:18:13 8/14/2021
Искренние пожелания и небесные открытки в праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа 2021 года