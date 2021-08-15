Прикольные поздравления с Днем Воздушного Флота России для самых смелых и отважных в праздник 15 августа 2021 года
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Прикольные поздравления с Днем Воздушного Флота России для самых смелых и отважных в праздник 15 августа 2021 года

1:45:248/15/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День Военно-воздушных сил в России отмечают с 1997 года.

День Воздушного флота России

В День воздушного флота России
Мы желаем удачи в делах!
И пускай никакие стихии
Не мешают летать в небесах!
И пусть взлёты, затем приземленья
Вам вообще не доставят хлопот!
Счастья вам, разных благ, настроенья,
Пусть в полётах и в жизни везёт!

***

Всех тех, кто к авиации причастен,
Мы поздравляем с праздником, друзья!
Пусть будет каждый новый день прекрасен,
И дома ждёт любимая семья!
Вы делаете всё, чтобы все люди
Передвигались по небу легко.
От вас всегда зависит много судеб
Тех, кто взмывает в небо высоко.

День Воздушного флота России

Флотом воздушным гордится Россия.
Люди работают здесь золотые!
Небо их как-то к себе поманило,
И жизнь земную собою затмило.
Вам, авиаторы, счастья желаем!
Все мы надежды на вас возлагаем,
Что лишь удачными будут полёты,
И нас повсюду домчат самолёты!

***

Воздушный флот России - это круто!
Легко мы можем в воздухе летать,
И экономить важные минуты,
И много в своей жизни успевать.
Спасибо авиаторы России,
Что путь вы ускоряете всем нам!
Здоровья, процветанья, дорогие,
Успехов и везения всем вам!

Источник: pozdravik.ru

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