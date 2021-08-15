Мощные поздравления для героев Воздушного Флота России в праздник 15 августа: Прикольные открытки для посланий в смс
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Мощные поздравления для героев Воздушного Флота России в праздник 15 августа: Прикольные открытки для посланий в смс

8:37:218/15/2021Фото: bipbap.ru
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День Воздушного Флота России – профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны.

День Воздушного флота России

Этот праздник — очень важный,
И всем лётчикам почёт.
День свой нынче отмечает
Русский наш Воздушный флот.

Поздравляем вас, ребята,
И желаем мирно жить,
Чтоб без страха наше небо
Можно было бороздить.

День Воздушного флота России

С Днем Воздушного флота России
Всех работников я поздравляю.
Искренне очень, без всякой там лести
Успехов на службе я им пожелаю!

Пусть работа приносит вам радость,
Дарит вновь вдохновение семья,
И удача пусть сопровождает
Вас повсюду во все времена!

День Воздушного флота России

Взлетает в небо самолет —
Красивый лайнер серебристый,
Поздравлю я Воздушный флот,
Пусть будет небо ясным, чистым.

И я желаю всем, всем, всем —
И стюардессам, и пилотам,
Не омрачались чтоб ничем
Их все высокие полеты!

День Воздушного флота России

День Воздушного флота страны,
Гордость наша и неба Вы братья.
Вам судьбой будто крылья даны,
И от сердца хочу пожелать я:

Пусть не будет печалей, невзгод,
А в душе пусть весна расцветает.
И здоровье из года пусть в год
Жизнь все больше Вам прибавляет!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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