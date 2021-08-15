С днем Археолога 15 августа: таинственные открытки и загадочные поздравления

Исследуя отдельные предметы,
в которых скрыты времени загадки,
вы, археологи, находите ответы
эпох далёких. Строя по порядку
события, выводите причины
взаимодействия раскопанных пластов
и кропотливо, энергично и рутинно
раскрыть способны жизнь седых веков.
Связь веков, эпохи достиженья
Вы в земле пытаетесь найти,
Вкладывая душу и уменье,
Знания в придачу прихватив.
Пусть же увенчаются успехом
Ваша вера в дело ваше и старанья,
Станут археологам утехой
Ценные итоги изысканий!
Землекопатели, кладоискатели,
Пишите вы для истории карту.
Пусть вы немного в душе и мечтатели,
Знаете точно, что будет на старте.
Ну а на финише будут сокровища,
Будут открытия самые главные,
Вам ни по чем все легенды, чудовища...
Все вы - умны и товарищи славные!
***
Вы трудностей работы не боитесь:
раскопки – кропотливый сложный труд.
Познать историю старательно стремитесь,
вас все детали неизвестные влекут.
Желаем вам упорства, вдохновенья,
погода пусть сопутствует вам всем,
открытий интересных и терпенья,
отсутствия финансовых проблем!
Источник: pozdravik.ru