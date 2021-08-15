Цой-жив: Красивые слова с Днем памяти Виктора Цоя 15 августа для поклонников его творчества

Мама, мы все тяжело больныЗерна упали в землю, зерна просят дождя.
Им нужен дождь.
Разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь,
Ты увидишь, там все горит огнем.
Через день будет поздно, через час будет поздно,
Через миг будет уже не встать.
Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом.
Мама, мы все тяжело больны...
Мама, я знаю, мы все сошли с ума...
Сталь между пальцев, сжатый кулак.
Удар выше кисти, терзающий плоть,
Но вместо крови в жилах застыл яд, медленный яд.
Разрушенный мир, разбитые лбы, разломанный надвое хлеб.
И вот кто-то плачет, а кто-то молчит,
А кто-то так рад, кто-то так рад...
Мама, мы все тяжело больны...
Мама, я знаю, мы все сошли с ума...
Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать:
Руки прочь, прочь от меня!
Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.
Что будет стоить тысячи слов,
Когда важна будет крепость руки?
И вот ты стоишь на берегу и думаешь: "Плыть или не плыть?"
Мама, мы все тяжело больны...
Мама, я знаю, мы все сошли с ума...
... все тяжело больны...
Мама, я знаю, мы все сошли с ума...
Каким будет твой шагЯ устал ходить по дорогам
Я устал верить словам
Я устал от дождей прошлого дня.
Где-то сейчас падает снег
Где-то опять слишком тепло
Кто-то сейчас просит огня.
Каждое утро дружно пьём чай
Каждое слово готовит нам рай
Сегодня зной, завтра вода.
Мы уже слишком долго идём
Словом - летим, делом - ползём
Главное - то, что никто не знает куда.
Каким будет твой шаг?
Пусть ночь будет с тобой.
Какой поднимается флаг?
Все спят я еду домой.
Кто-то хотел что-то сказать
Кому-то из нас хотелось летать
Но есть только ночь и дым сигарет.
Кто-то мне скажет "пока!"
Кто-то мне скажет "пора!"
Но пройдёт ночь, и кто-то скажет "привет!"
Каким будет твой шаг?
Пусть ночь будет с тобой.
Какой поднимется флаг?
Все спят. Я еду домой.
Последний геройНочь коротка, цель далека,
Ночью так часто хочется пить,
Ты выходишь на кухню,
Но вода здесь горька,
Ты не можешь здесь спать,
Ты не хочешь здесь жить.
Доброе утро, последний герой!
Доброе утро тебе и таким, как ты,
Доброе утро, последний герой.
Здравствуй, последний герой!
Ты хотел быть один, это быстро прошло,
Ты хотел быть один, но не смог быть один,
Твоя ноша легка, но немеет рука,
И ты встречаешь рассвет за игрой в дурака.
Утром ты стремишься скорее уйти,
Телефонный звонок, как команда "Вперед!"
Ты уходишь туда, куда не хочешь идти,
Ты уходишь туда, но тебя там никто не ждет!