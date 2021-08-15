NASA: шанс на сближение второго по величине астероида Бенну во Вселенной очень велик

Есть опасения, что астероид размером с Эмпайр-стейт-билдинг приближается к Земле где-то между настоящим моментом и 2300 годом.
Астероид Бенну считается вторым по опасности известным астероидом в Солнечной системе. Однако эксперты отметили, что столкновение с Землей до 2182 года маловероятно, пишет express.co.uk.
Астероид C-типа был впервые обнаружен в 1999 году.
По данным исследователей НАСА, вероятность аварии увеличилась и сейчас составляет 1 из 2700 (около 0,037 процента).
НАСА подтвердило, что космический корабль OSIRIS-REx был запущен для наблюдения за перемещениями астероида.
Исследование под названием «Эфемериды и оценка опасности для околоземного астероида (101955) Беннуб, основанное на данных OSIRIS-REx, показало, что существует общая вероятность столкновения 24 сентября 2182 года».
Однако эксперты считают, что никаких дальнейших действий не требуется.
Ранее на этой неделе планетолог Линдли Джонсон из Управления по координации планетарной защиты НАСА сказал на брифинге для прессы: «Я не думаю, что нам нужно что-то делать с Бенну».
Во время миссии в конце 2020 года космический корабль OSIRIS-REx собрал пробы у Бенну.
Из образца было сделано заключение, что астероид очень темный и древний.
Исследование НАСА опубликовано в журнале Icarus.
В заявлении НАСА говорилось: «В 2135 году астероид Бенну сблизится с Землей.
«Хотя объект, сближающийся с Землей, не будет представлять опасности для нашей планеты в то время, ученые должны понять точную траекторию Бенну во время этого столкновения, чтобы предсказать, как гравитация Земли изменит путь астероида вокруг Солнца - и повлияет на опасность < будущее> Столкновение с Землей.
«Используя сеть дальнего космоса НАСА и современные компьютерные модели, ученые смогли значительно уменьшить неопределенности на орбите Бенну, определив, что общая вероятность его столкновения в течение 2300 года составляет примерно 1 из 1750 (или 0,057 процента).
«Исследователи также смогли определить 24 сентября 2182 года как наиболее значимую дату с точки зрения потенциального воздействия с вероятностью воздействия 1 из 2700 (или около 0,037 процента)».