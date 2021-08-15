Шесть растений, которые вы должны убрать в августе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Шесть растений, которые вы должны убрать в августе

2:30:558/15/2021Фото: piqsels.com
0

Вместо того, чтобы срывать лепестки, отломайте стебель чуть ниже головы розы, а не срезайте чуть выше листа.

роза, секатор
Всегда полезно слегка обрубать растения в течение всего сезона, чтобы способствовать постоянному росту

Обрезка ваших растений в нужное время - это ключ к сохранению цветения вашей зелени из года в год.

Время обрезки растений обычно наступает после того, как цветы или ветви полностью распустились и начинают превращаться в опавшие лепестки или бутоны. Вы должны делать это не реже одного раза в год, чтобы поддерживать жизнеспособность растения, но что вы должны сделать прямо сейчас, пишет express.co.uk

Всегда полезно слегка обрубать растения в течение всего сезона, чтобы способствовать постоянному росту, и по мере того, как мы приближаемся к августу, эти растения готовы к некоторой TLC перед осенью.

Виды растений, которые нужно убрать СЕЙЧАС

Кустарники

Кустарники, пожалуй, являются наиболее важным видом растений, который нельзя опустить, чтобы поддерживать здоровый и компактный рост.

Сосредоточьтесь на своих рододендронах и азалии, а также на камелиях, сирени и древовидных пионах в этом месяце, чтобы сохранить эти вечнозеленые листья ... вечнозелеными.

Для обрубки этих растений требуется совсем немного инструментов, поэтому просто возьмите пару секаторов или руками отломайте оторвавшуюся головку там, где она встречается со стеблем.

Обрабатывая цветок, будьте осторожны, чтобы не зацепить бутоны или молодые побеги.

Садовые растения

Если вы ищете причину, чтобы выйти в сад и насладиться короткими солнечными лучами, вам не нужно больше ничего, кроме как убрать верхушку своих кустовых растений!

Самое время собирать цветы с ваших грядок, контейнеров и подвесных корзин.

Для этого быстрого решения проблемы не требуется никаких инструментов, кроме большого пальца и большого пальца, чтобы ваши цветы снова зацвели, когда придет время.

Сосредоточиться на:

Анютины глазки
Полиантус
Петунии

Просто удалите их увядшие соцветия легкой щепоткой и выбросьте их в компост.

Альпинисты

Обрезка головы ваших альпинистов важна для того, чтобы у них росли сильные ветви и сохранялась их элегантная структура.

Луковицы

Если прошлым летом вы посадили нарциссы на Пасху, уделите им немного внимания, удалив цветы и семенные коробочки с их больших луковиц.

Не прикасайтесь к зеленому цветочному стеблю, так как он играет жизненно важную роль в росте этого нежного желтого растения и накапливает луковицу к следующей весне.

Никогда не позволяйте своему луку / растению цвести регулярно, чтобы луковица не раскололась во время роста.

Герань

Чтобы гарантировать эти космические лепестки в вашем саду следующим летом, обязательно избавьтесь от менее ярких цветов на вашем растении.

Для герани Королевское садоводческое общество рекомендует убирать головку снизу, удерживая увядший цветонос у основания и потянув вниз, чтобы аккуратно сорвать старый цветок.

Если вы выращиваете выносливую разновидность герани, обрежьте ее почти до уровня земли после цветения, и они могут дать второй прилив цветов.

Розы

Обратите внимание на свои розы прямо сейчас, сбросив их увядшие цветы для хорошего ухода за опушкой.

Вместо того, чтобы срывать лепестки, отломайте стебель чуть ниже головы розы, а не срезайте чуть выше листа.

Используя этот метод привязки, ваши розы, вероятно, быстрее зацветут.

Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянин раскрыл главные схемы обмана на рынках в Крыму
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
огороддачасоветысадрастенияавгустобрезка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы завершаете дачный сезон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шесть растений, которые вы должны убрать в августе
2:30:55 8/15/2021
Шесть растений, которые вы должны убрать в августе
Что считается смертельно опасным низким уровнем артериального давления?
2:00:16 8/15/2021
Что считается смертельно опасным низким уровнем артериального давления?
Прикольные поздравления с Днем Воздушного Флота России для самых смелых и отважных в праздник 15 августа 2021 года
1:45:24 8/15/2021
Прикольные поздравления с Днем Воздушного Флота России для самых смелых и отважных в праздник 15 августа 2021 года
Микробиолог: «коллективный иммунитет - это миф» - заразятся все земляне
1:30:06 8/15/2021
Микробиолог: «коллективный иммунитет - это миф» - заразятся все земляне
NASA: шанс на сближение второго по величине астероида Бенну во Вселенной очень велик
1:00:46 8/15/2021
NASA: шанс на сближение второго по величине астероида Бенну во Вселенной очень велик
Чудодейственные открытки в День Василия Блаженного 15 августа
11:34:41 8/14/2021
Чудодейственные открытки в День Василия Блаженного 15 августа
Что приготовить из цветной капусты – быстро и вкусно
11:20:11 8/14/2021
Что приготовить из цветной капусты – быстро и вкусно
Как заморозить зеленый горошек на зиму?
10:20:31 8/14/2021
Как заморозить зеленый горошек на зиму?
Чистейшие поздравления на Успение и Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года
9:38:14 8/14/2021
Чистейшие поздравления на Успение и Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года
Судный день: NASA сообщает об опасном астероиде 21 августа 2021 года
9:20:36 8/14/2021
Судный день: NASA сообщает об опасном астероиде 21 августа 2021 года