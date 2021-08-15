Шесть растений, которые вы должны убрать в августе

Обрезка ваших растений в нужное время - это ключ к сохранению цветения вашей зелени из года в год.
Время обрезки растений обычно наступает после того, как цветы или ветви полностью распустились и начинают превращаться в опавшие лепестки или бутоны. Вы должны делать это не реже одного раза в год, чтобы поддерживать жизнеспособность растения, но что вы должны сделать прямо сейчас, пишет express.co.uk
Всегда полезно слегка обрубать растения в течение всего сезона, чтобы способствовать постоянному росту, и по мере того, как мы приближаемся к августу, эти растения готовы к некоторой TLC перед осенью.
Виды растений, которые нужно убрать СЕЙЧАС
Кустарники
Кустарники, пожалуй, являются наиболее важным видом растений, который нельзя опустить, чтобы поддерживать здоровый и компактный рост.
Сосредоточьтесь на своих рододендронах и азалии, а также на камелиях, сирени и древовидных пионах в этом месяце, чтобы сохранить эти вечнозеленые листья ... вечнозелеными.
Для обрубки этих растений требуется совсем немного инструментов, поэтому просто возьмите пару секаторов или руками отломайте оторвавшуюся головку там, где она встречается со стеблем.
Обрабатывая цветок, будьте осторожны, чтобы не зацепить бутоны или молодые побеги.
Садовые растения
Если вы ищете причину, чтобы выйти в сад и насладиться короткими солнечными лучами, вам не нужно больше ничего, кроме как убрать верхушку своих кустовых растений!
Самое время собирать цветы с ваших грядок, контейнеров и подвесных корзин.
Для этого быстрого решения проблемы не требуется никаких инструментов, кроме большого пальца и большого пальца, чтобы ваши цветы снова зацвели, когда придет время.
Сосредоточиться на:
Анютины глазки
Полиантус
Петунии
Просто удалите их увядшие соцветия легкой щепоткой и выбросьте их в компост.
Альпинисты
Обрезка головы ваших альпинистов важна для того, чтобы у них росли сильные ветви и сохранялась их элегантная структура.
Луковицы
Если прошлым летом вы посадили нарциссы на Пасху, уделите им немного внимания, удалив цветы и семенные коробочки с их больших луковиц.
Не прикасайтесь к зеленому цветочному стеблю, так как он играет жизненно важную роль в росте этого нежного желтого растения и накапливает луковицу к следующей весне.
Никогда не позволяйте своему луку / растению цвести регулярно, чтобы луковица не раскололась во время роста.
Герань
Чтобы гарантировать эти космические лепестки в вашем саду следующим летом, обязательно избавьтесь от менее ярких цветов на вашем растении.
Для герани Королевское садоводческое общество рекомендует убирать головку снизу, удерживая увядший цветонос у основания и потянув вниз, чтобы аккуратно сорвать старый цветок.
Если вы выращиваете выносливую разновидность герани, обрежьте ее почти до уровня земли после цветения, и они могут дать второй прилив цветов.
Розы
Обратите внимание на свои розы прямо сейчас, сбросив их увядшие цветы для хорошего ухода за опушкой.
Вместо того, чтобы срывать лепестки, отломайте стебель чуть ниже головы розы, а не срезайте чуть выше листа.
Используя этот метод привязки, ваши розы, вероятно, быстрее зацветут.