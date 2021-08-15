Что считается смертельно опасным низким уровнем артериального давления?
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Что считается смертельно опасным низким уровнем артериального давления?

2:00:168/15/2021Фото: pxfuel.com
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Шок является прямым следствием крайней гипотонии и может убить без неотложной помощи.

тонометр
Колебания артериального давления могут вызвать множество потенциальных проблем

Колебания артериального давления могут вызвать множество потенциальных проблем, в основном, когда оно превышает норму, но низкие уровни также могут создать множество опасностей. Что врачи считают опасно низким артериальным давлением?

Многие люди с возрастом думают о высоком артериальном давлении и их здоровье постепенно ухудшается. Если оставить без присмотра, стабильно высокие значения могут стать отправной точкой для сердечных приступов, инсультов и таких состояний, как заболевание почек. Хотя низкое кровяное давление сопровождается меньшим количеством сопутствующих состояний, оно остается риском и может убить, если оно достаточно упадет, пишет express.co.uk.

Что считается «опасно низким» артериальным давлением?

Ученые и медицинские работники составили диаграмму артериального давления в диапазоне от идеального до высокого и низкого.

Они измеряют артериальное давление в зависимости от того, когда сердце бьется и отдыхает (систолическое и диастолическое давление).

Затем они производят значение, основанное на миллиметрах ртутного столба (мм рт. Ст.), Идеальный диапазон которого находится между 90/60 мм рт. Ст. И 120/80 мм рт.

Показание артериального давления ниже 90/60 мм рт. Ст. Указывает на гипотонию, то есть слишком низкое значение.

Иногда бессимптомное низкое кровяное давление часто проходит, когда люди изменяют свой образ жизни.

Но хроническое пониженное давление с сопутствующими симптомами может стать опасным.

Те, кто не обращается за лечением, могут пропустить основное заболевание или заболеть более тревожным состоянием.

Симптомы низкого кровяного давления часто возникают после внезапного падения или при сопутствующем заболевании.

Они включают:

Тошнота
Головокружение
Легкомысленность
Усталость
Трудности с концентрацией
Нечеткое или блеклое зрение
Чувство слабости
Обморок

Многие из этих симптомов могут появляться и исчезать или проявляться только тогда, когда люди встают (постуральная гипотензия), но могут потребовать посещения врачей, если они не исчезнут.

Гипотония может иметь несколько потенциальных причин, включая обезвоживание или нарушение кровообращения.

Некоторые лекарства также могут иметь побочные эффекты, снижающие кровяное давление.

Лечение заболевания будет зависеть от того, как оно развилось.

У любого, кто оставит стойкое и тяжелое низкое давление без лечения, может развиться гораздо более смертельное состояние.

Шок является прямым следствием крайней гипотонии и может убить без неотложной помощи.

Симптомы шока включают:

Слабый, учащенный пульс
Холодная, бледная и липкая кожа
Путаница
Учащенное, поверхностное дыхание

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