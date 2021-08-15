Микробиолог: «коллективный иммунитет - это миф» - заразятся все земляне

ПРОФЕССОР Пол Хантер говорит, что коллективный иммунитет - идея о том, что предыдущая инфекция или иммунизация защитит других людей - «это миф». В оживленных дебатах об ITV микробиолог утверждает, что пора продолжать жить.
«Мы знали с начала года, что никогда не получим коллективный иммунитет с помощью коронавируса» , - сказал профессор Пол Хантер. «Вам просто нужно взглянуть на другие человеческие коронавирусы, чтобы понять, что коллективный иммунитет - это миф». Профессор Хантер непреклонен в том, что коллективный иммунитет «всегда был мифом» и что все на планете заразятся Covid. Он считает, что пора перестать подсчитывать количество инфекций, так как 10 000 с лишним случаев будут нормой каждый год, пишет express.co.uk.
По словам профессора Хантера, поскольку естественный иммунитет к инфекции Covid длится недолго, у людей могут возникать повторные инфекции.
Исследование REACT из Имперского колледжа Лондона показало, что 44 процента инфекций Covid - в период с 24 июня по 12 июля - произошли у полностью вакцинированных людей.
Что касается вакцинации детей, профессор Хантер выступает против этой идеи, ссылаясь на последние данные Управления национальной статистики (ONS).
Микробиолог упомянул, что цифры показывают, что две трети 17-летних уже имеют иммунитет к Covid от предыдущей инфекции.
«Ковид здесь навсегда», - заявил профессор Хантер. «И многие дети имеют иммунитет».
По этой причине он считает, что вакцинация детей не нужна.
Абсолютно против его точки зрения д-р Зубайда Хак, который утверждает, что количество случаев Covid все еще слишком велико, чтобы остановить массовое тестирование и вернуться к нормальной жизни.
Доктор Хак отметил, что ежедневно регистрируется около 29 000 случаев заболевания Covid, а всего месяц назад эта цифра приближалась к 50 000 случаев в день.
«Количество ежедневных госпитализаций в 10 раз больше, чем в прошлом году», - сказал д-р Хак.
Как независимый член SAGE доктор Хак сказал, что это здорово, что 75 процентов взрослого населения полностью вакцинированы.
Однако она добавила, что примерно 30 процентов людей вообще не были вакцинированы, в том числе дети.
«Единственная группа, о которой мы постоянно не говорим, - это дети и давний Ковид», - сказала она.
Доктор Хак указывает на риск повреждения органов, количество смертей и тот факт, что Новая Зеландия в настоящее время находится в очередной полной изоляции.
Между тем, здесь, в Великобритании, большинство ограничений было снято, хотя в общественном транспорте все еще необходимо носить маску.
Доктор Хак считает, что Великобритании необходимо не только носить маски, но и продолжать социальное дистанцирование, а также улучшить вентиляцию помещений.
Последние данные правительства показывают, что число людей, у которых положительный результат теста на вирус, снова растет.
За последнюю неделю число инфицированных выросло на 6,5 процента.
Кроме того, количество людей, умирающих через 28 дней после заражения Covid, также растет, хотя и незначительно.
Однако количество пациентов, попадающих в больницу, продолжает сокращаться.
И профессор Хантер, и доктор Хак согласны в одном - вакцинация может помочь предотвратить тяжелое заболевание, вызываемое Covid.