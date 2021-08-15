Идеальное артериальное давление по возрастной таблице: каков ваш нормальный диапазон?
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Идеальное артериальное давление по возрастной таблице: каков ваш нормальный диапазон?

5:32:268/15/2021Фото: pxfuel.com
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Высокое кровяное давление часто связано с такими факторами образа жизни, как чрезмерное употребление алкоголя, курение, употребление жирной пищи и избыточный вес.

тонометр
Факторы образа жизни могут вызвать повышение артериального давления до нездорового уровня

Артериальное давление может быть опасным, если оно становится слишком высоким или слишком низким. Как узнать, находится ли ваш в пределах нормы?

Высокое кровяное давление может повысить риск развития серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и болезнь почек. Факторы образа жизни могут вызвать повышение артериального давления до нездорового уровня. Низкое кровяное давление встречается реже, но может вызывать не меньшее беспокойство, пишет express.co.uk.

Как узнать, что у вас опасно высокое кровяное давление?

Высокое кровяное давление часто связано с такими факторами образа жизни, как чрезмерное употребление алкоголя, курение, употребление жирной пищи и избыточный вес.

Сидячий образ жизни и недостаточная физическая нагрузка могут вызвать повышение артериального давления.

Высокое кровяное давление является серьезной проблемой в Великобритании, по данным NHS, от него страдают около 25% взрослого населения Великобритании.

Высокое кровяное давление также известно как гипертония.

Трудно сказать, есть ли у вас заболевание, поскольку симптомы появляются только в том случае, если ваше кровяное давление становится чрезвычайно высоким.

Что такое нормальный диапазон давления?

Артериальное давление измеряет силу, которую ваше сердце использует для перекачивания крови по телу.

Артериальное давление записывается в миллиметрах ртутного столба и измеряется двумя записанными числами: систолическим и диастолическим давлением.

Первое число - систолическое давление - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по телу.

Вторая цифра в ваших показаниях - это диастолическое давление.

Это число показывает сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.

Здоровое артериальное давление должно находиться в пределах от 90/60 до 120/80 мм рт. Ст.

Если ваши показания превышают 120/80 мм рт. ст., существует риск высокого кровяного давления.

Повышенные показания артериального давления колеблются от 120 до 129 систолического и диастолического менее 80 мм рт.

Британцы с повышенным кровяным давлением подвержены риску развития повышенного кровяного давления без профилактических мер, таких как изменение нездорового образа жизни.

Но кровяное давление повышается с возрастом, согласно медицинскому сайту Thrombocyte - так какой же нормальный уровень для вашего возраста?

Артериальное давление по возрасту

• от 1 до 5 лет - 95/65 мм рт. ст.
• от 6 до 13 лет - 105/70 мм рт. ст.
• от 14 до 19 лет - 117/77 мм рт. ст.
• от 20 до 24 лет - 120/79 мм рт. ст.
• от 25 до 29 лет - 121/80 мм рт. ст.
• от 30 до 34 лет - 122/81 мм рт. ст.
• от 35 до 39 лет - 123/82 мм рт. ст.
• от 40 до 44 лет - 125/83 мм рт. ст.
• от 45 до 49 лет - 127/84 мм рт. ст.
• от 50 до 54 лет - 129/85 мм рт. ст.
• от 55 до 59 лет - 131/86 мм рт. ст.
• от 60 до 64 лет - 134/87 мм рт. ст.

Вы можете точно узнать, слишком ли высокое у вас артериальное давление, только проверив его, тесты проходят быстро и легко, поэтому, если вы считаете, что подвергаетесь риску, стоит записаться на осмотр к терапевту.

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