Идеальное артериальное давление по возрастной таблице: каков ваш нормальный диапазон?

Артериальное давление может быть опасным, если оно становится слишком высоким или слишком низким. Как узнать, находится ли ваш в пределах нормы?
Высокое кровяное давление может повысить риск развития серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и болезнь почек. Факторы образа жизни могут вызвать повышение артериального давления до нездорового уровня. Низкое кровяное давление встречается реже, но может вызывать не меньшее беспокойство, пишет express.co.uk.
Как узнать, что у вас опасно высокое кровяное давление?
Высокое кровяное давление часто связано с такими факторами образа жизни, как чрезмерное употребление алкоголя, курение, употребление жирной пищи и избыточный вес.
Сидячий образ жизни и недостаточная физическая нагрузка могут вызвать повышение артериального давления.
Высокое кровяное давление является серьезной проблемой в Великобритании, по данным NHS, от него страдают около 25% взрослого населения Великобритании.
Высокое кровяное давление также известно как гипертония.
Трудно сказать, есть ли у вас заболевание, поскольку симптомы появляются только в том случае, если ваше кровяное давление становится чрезвычайно высоким.
Что такое нормальный диапазон давления?
Артериальное давление измеряет силу, которую ваше сердце использует для перекачивания крови по телу.
Артериальное давление записывается в миллиметрах ртутного столба и измеряется двумя записанными числами: систолическим и диастолическим давлением.
Первое число - систолическое давление - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по телу.
Вторая цифра в ваших показаниях - это диастолическое давление.
Это число показывает сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.
Здоровое артериальное давление должно находиться в пределах от 90/60 до 120/80 мм рт. Ст.
Если ваши показания превышают 120/80 мм рт. ст., существует риск высокого кровяного давления.
Повышенные показания артериального давления колеблются от 120 до 129 систолического и диастолического менее 80 мм рт.
Британцы с повышенным кровяным давлением подвержены риску развития повышенного кровяного давления без профилактических мер, таких как изменение нездорового образа жизни.
Но кровяное давление повышается с возрастом, согласно медицинскому сайту Thrombocyte - так какой же нормальный уровень для вашего возраста?
Артериальное давление по возрасту
• от 1 до 5 лет - 95/65 мм рт. ст.
• от 6 до 13 лет - 105/70 мм рт. ст.
• от 14 до 19 лет - 117/77 мм рт. ст.
• от 20 до 24 лет - 120/79 мм рт. ст.
• от 25 до 29 лет - 121/80 мм рт. ст.
• от 30 до 34 лет - 122/81 мм рт. ст.
• от 35 до 39 лет - 123/82 мм рт. ст.
• от 40 до 44 лет - 125/83 мм рт. ст.
• от 45 до 49 лет - 127/84 мм рт. ст.
• от 50 до 54 лет - 129/85 мм рт. ст.
• от 55 до 59 лет - 131/86 мм рт. ст.
• от 60 до 64 лет - 134/87 мм рт. ст.
Вы можете точно узнать, слишком ли высокое у вас артериальное давление, только проверив его, тесты проходят быстро и легко, поэтому, если вы считаете, что подвергаетесь риску, стоит записаться на осмотр к терапевту.