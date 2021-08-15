Симптомы высокого холестерина: важный знак на ваших руках

Высокий уровень холестерина может повысить риск серьезных сердечно-сосудистых проблем, поэтому важно снизить уровень холестерина. Хотя это заболевание обычно протекает бессимптомно, контрольный знак на ваших руках может сигнализировать о «нездоровом уровне».
Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Восковое вещество может закупорить артерии, повышая риск сердечного приступа. Снижение количества холестерина в крови может действовать как буфер против этого смертельного осложнения. К сожалению, высокий уровень холестерина часто остается незамеченным, пишет express.co.uk.
Однако иногда на руках может обнаруживаться высокий уровень холестерина.
По данным Американской академии дерматологической ассоциации (AAD), желтовато-оранжевые наросты на коже могут появляться на линиях на ладонях.
Эти желтовато-оранжевые наросты на коже - это «отложения холестерина под кожей», - объясняет AAD.
Эти безболезненные отложения также могут появиться в следующих местах:
Уголки твоих глаз
Задняя часть голени.
«Если вы заметили эти новообразования на любом участке кожи, обратитесь к врачу», - советует AAD.
В нем добавлено: «Вам может потребоваться анализ на холестерин или другой медицинский тест».
Стоит отметить, что большинство людей узнают о высоком уровне холестерина только после анализа крови.
«Ваш терапевт может предложить пройти тест, если он считает, что у вас высокий уровень холестерина», - поясняет NHS.
По мнению медработников, это может быть связано с вашим возрастом, весом или другим заболеванием (например, высоким кровяным давлением или диабетом ).
После официального диагноза вам обычно требуется изменить образ жизни, чтобы снизить уровень холестерина.
Чтобы снизить уровень холестерина, старайтесь выбирать продукты, которые, как известно, снижают высокий уровень холестерина.
Есть несколько продуктов, которые не только являются частью здорового питания, но и могут активно способствовать снижению уровня холестерина.
Чем больше вы добавляете их в то, что едите, тем больше они могут помочь снизить уровень холестерина, особенно если вы также сократите потребление насыщенных жиров.
«Сокращение потребления насыщенных жиров и их замена ненасыщенными жирами - отличный способ снизить уровень холестерина», - объясняет благотворительная организация Heart UK, занимающаяся холестерином.
Насыщенные жиры - это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.
Продукты, содержащие ненасыщенные жиры, включают:
Растительные масла, такие как оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое, ореховое и семенное.
Авокадо, орехи и семена
Жирные пасты из растительных масел, таких как подсолнечное и оливковое масло.
Жирная рыба.
По данным Heart UK, жирная рыба является хорошим источником полезных ненасыщенных жиров, в частности жирных кислот омега-3.
«Старайтесь есть две порции рыбы в неделю, хотя бы одна из них должна быть жирной», - поясняет благотворительная организация.
По данным Health Body, порция составляет 140 г, но вы можете есть две или три меньшие порции в течение недели.
«Консервированные, замороженные или свежие - все, например, лосось, сардины, сардины, форель, сельдь и скумбрия».