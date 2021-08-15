Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 2021 года
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Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 2021 года

3:00:198/15/2021Фото: publicdomainpictures.net
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Мы хотим любви и мира - и иногда, просто думая об этом, мы получаем то, что нам нужно в этом отношении.

космос
Наши мечты и надежды вдохновляют, и они показывают Вселенной, что мы не хотим оставаться в покое

Ваш гороскоп на неделю здесь с 16 по 22 августа 2021 года, и это последняя неделя сезона Льва, которая приносит астрологические изменения для всех знаков зодиака.
Добро пожаловать в Еженедельный гороскоп. У нас есть взлеты, падения и все вокруг, начиная с 16 августа.

Нас поддерживают многие астрологические аспекты, в основном лунные по своей природе, пишет yourtango.com.

По мере развертывания недели мы будем ощущать влияние Луны в Трине Нептуна, Полумесяца в Скорпионе, Луны в секстиле Плутона, Луны в квадрате Юпитера, Луны в секстиле Венеры, Луны в Стрельце и, наконец, Венеры в Весах. ОТЛИЧНО.

Учитывая всю эту луну перед нашим лицом, мы можем с уверенностью предположить, что на этой неделе мы погрузимся в раздумья; мечтает о большом, смелом, прекрасном будущем, в котором мы наконец сможем покоиться с удовлетворением.

Наши мечты и надежды вдохновляют, и они показывают Вселенной, что мы не хотим оставаться в покое.

Мы хотим любви и мира - и иногда, просто думая об этом, мы получаем то, что нам нужно в этом отношении.

Однако плавание не будет стопроцентно плавным - здесь или там будет несколько бурных кошмаров и периодические приступы паники. Давайте посмотрим, что ваш знак будет испытывать в эту самую удивительную неделю.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Впереди хорошая неделя, Овен. Вы смотрите на завершение нескольких проектов, над которыми вы работали, а также на решение проблемы отношения, которую вы, возможно, продолжали слишком долго.

На этой неделе вы попробуете по-другому относиться к людям.

Друзья посоветовали вам немного расслабиться, если вы слишком сильно продвигаетесь по дороге, и из-за своей напористости склонны заставлять людей бежать в холмы.

Что круто, так это то, что вы это понимаете; Конечно, вы знаете, что иногда так поступаете, но вы также знаете, что вам не обязательно так поступать. Вы почувствуете свободу высвободить эту черту, и это освободит вас, чтобы открыть для себя новые и прекрасные вещи.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Со всей этой лунной энергией, толкающей всех внутрь, вы не будете здесь исключением; приготовься усвоить уроки, которые тебе предстоит, Телец.

То, что здесь стоит на повестке дня, дает вам возможность принять решение по конкретной теме, которая имеет отношение к вашему будущему.

Это может быть решение, идти в школу или нет, или какую тему вы хотите выбрать при выборе профессии.

Вы говорите о хорошей игре, и все поддерживают ваши идеи, но сейчас самое время, так сказать, прогуляться. На этой неделе прислушайтесь к своему сердцу - оно поможет вам принять правильные решения, но ключевое слово здесь - ДЕЙСТВИЯ. Сделай это.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

На этой неделе вы, возможно, переживете некоторые из наиболее печальных моментов своей жизни, в частности, шаги, которые вы сделали в своей карьере.

Вы знаете, что должны были сделать «это», но в итоге вы сделали «то», и теперь вы здесь, неудовлетворенные, но готовые попробовать еще раз.

Вы не теряете надежды; нет, вообще-то, если что, вы готовы начать новую жизнь, если понадобится. Вы просто не хотите оставаться в фанке, думая о совершенных вами ошибках.

Деньги приходят к вам; это никогда не было проблемой. К чему вы хотите стремиться, так это к жизни, в которой вы делаете то, что хотите, в качестве карьеры.

Рак (21 июня - 22 июля)

Это вполне может быть для вас одной из тех недель, когда все, о чем вы можете думать, - это любовь ... и близость.

Возможно, это даже не обязательно должно быть для вас, Рак - вы счастливы предаваться чистой фантазии, и именно так будет разворачиваться эта неделя для вас.

Вы имеете в виду кого-то, и вы не совсем готовы сделать это с ним реальным, но это не помешало вам фантазировать о жизни с этим человеком.

Вы протянете руку и воплотите этого любовника мечты в реальность? Нет, не будешь, потому что, честно говоря - это не то, чего ты хочешь.

Все, что вам нужно, - это фантазия, и это потому, что в мире фантазий нет ничего уродливого и нет никакого отказа.

Лев (23 июля - 22 августа)

Вы максимально использовали свой день рождения, Лео, и теперь вы ни о чем не жалеете. Это было хорошо, и вы чувствуете одновременно любовь - и благодарность.

И все мы знаем, что когда мы чувствуем благодарность и смирение, мы становимся золотыми - это как приглашение к хорошему настроению , и это то, о чем эта неделя для вас.

Хорошая атмосфера, дружелюбные люди и общее чувство покоя и покоя. Работа в течение недели должна идти очень хорошо, но истинный успех - это любовь и романтика.

Это неделя «ужина и кино», когда вы проводите время со своим партнером, делая все, что вам нравится больше всего. Наслаждайся, Лео. Еще один год, пока снова не наступит сезон Льва!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Что заставит вас чувствовать себя очень хорошо на этой неделе, так это то, что вы взяли под контроль свое здоровье, и это начинает проявляться.

Вы прошли через несколько трудностей, возможно, достаточно, чтобы бояться будущего, основанного на плохом здоровье.

Что ж, хорошая новость заключается в том, что усилия, которые вы прилагаете для укрепления своего здоровья, теперь проявляются как ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ.

Это сделает ваш характер более счастливым, поскольку облегчит все ваши усилия.

Здоровье - это все, Дева, и вселенная полна радости от мысли, что вы наконец это знаете. Здоровья тебе - продолжай, друг!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Последнее, о чем вы думаете, - это влюбиться, поэтому, когда это произойдет на этой неделе, это должно вас застать врасплох.

Не люблю снова! В тот момент, когда вы думали, что справились с этим, БАМ, входит кто-то, кто просто вырывает вам сердце обещаниями.

Обещания - это то, чего вы пытались избежать, и знание того, что приносит с собой любовь, - это именно то, от чего вы хотите убежать.

Вся эта ответственность, все это горе - чего это стоит? Ирония заключается в том, что ... оно для вас всего стоит, и как бы вы ни боролись, Весы - вы падаете.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

На этой неделе Половина Луны в Скорпионе, и это будет одним из наиболее важных транзитов для вас.

Это означает, что вы будете раздираться перед каким-то важным решением на горизонте.

Хотя всегда полезно взвесить стороны аргумента или решения, на этой неделе с вами может случиться так, что вы начнете видеть плюсы и минусы в равной степени, и вам будет сложнее принять решение.

Если и есть один вывод, на который можно положиться на этой неделе, так это то, что вы не сможете принять решение.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Это ваша неделя «большой идеи», Стрелец, хотя может показаться, что она никого не интересует.

Вся лунная сила находится в вашей голове, превращая вас в пену творчества и изобретательности; вы хотите только творить, писать, делиться - но никому это не интересно.

Это не личное, дело в том, что порой вы просто СЛИШКОМ МНОГО, и не всем нужны все, что говорит Стрелец. Вы тоже не всегда правы, что подорвало вашу способность влиять на массы.

Тем не менее, вы попробуете. Вы попытаетесь убедить людей поверить в вас и вашу работу. Хороший совет: все равно занимайтесь своим делом и не беспокойтесь о том, кто смотрит.

Козерог (22 декабря - 19 января)

На этой неделе ты можешь оказаться в тайном мире, Козерог. Это похоже на то, что вы ходите, притворяясь кем-то другим.

О, это несерьезно, и вы не супер-шпион, но вы собираетесь провести неделю в мире фантазий, и такие забавные притворства помогают вам справиться с реальностью вашей жизни, такой, какая она есть, сегодня.

Вы слушаете музыку, и она становится саундтреком к вашей жизни, как будто вы ходите по музыкальному клипу, где вы - сексуальная звезда, которая не может сделать ничего плохого.

Вот и ваш мир фантазий - пусть он процветает и приносит вам радость.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Если бы вы могли запереться в помещении, вы бы сделали это на этой неделе, Водолей, и это не потому, что вы не можете справиться с внешним миром; это потому, что тебе действительно нужен перерыв.

Все, что вам нужно, это некоторое время простоя, и это может просто привести к тому, что единственный способ получить это время простоя - это потребовать его. Обо всех, кто цепляется за тебя за внимание.

О проблемах, связанных с работой, которые рухнут, если вы не сделаете все правильно. Вы не несете ответственности за поддержание мира, и вы не должны чувствовать, что должны работать так же усердно, как вы.

Возьми этот простой, Водолей - он тебе нужен. Плохо.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Сможете ли вы справиться со своими мыслями на этой неделе, Рыбы? Потому что ваш разум находится в экспансии к звездам, и вы не сможете помочь, но придумываете идею за идеей - все хорошо, все полезно.

Вы - мозг любого проекта на этой неделе. Вы также являетесь мотиватором и креативным менеджером; прямо сейчас в вас есть сила, чтобы убедить кого угодно сделать что-нибудь.

Лунный взрыв, который вот-вот поразит вас, зажжет вас идеями. Рыбы, на этой неделе вас зовут Вдохновение, и мы все будем ждать от вас признаков жизни.

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