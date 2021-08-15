Женщинам не нравятся мужчины, у которых много подруг - исследование
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Женщинам не нравятся мужчины, у которых много подруг - исследование

5:00:458/15/2021Фото: pxhere.com
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Более того, мужчины, которые рекламируют, имеют в качестве друзей много женщин, могут считаться недостаточно скромными.

женщины, горы
Наличие большого количества подруг может сделать мужчин менее привлекательными для женщин

Наличие большого количества подруг может сделать мужчин менее привлекательными для женщин, заставляя их выглядеть так, будто у них есть «много вариантов» на выбор, говорится в исследовании, пишет dailymail.co.uk.

По мнению исследователей из австралийского университета Монаш, из-за этого мужчины, о которых идет речь, выглядят так, как будто их «трудно обезопасить» - и на 40 процентов менее привлекательно.

Более того, мужчины, которые рекламируют, имеют в качестве друзей много женщин, могут считаться недостаточно скромными, - заключила команда.

Исследование провели психологи Райан Андерсон и Кагла Текин из Университета Монаш в Мельбурне, Австралия.

«Сказать, что у кого-то есть много подруг, может показаться хвастливым», - сказал доктор Андерсон.

Он добавил, что мужчины, которые сообщают, что у них особенно много подруг, могут показаться преувеличенными, что может вызвать «подозрение и / или недоверие».

В своем исследовании дуэт показал женщинам фотографии четырех мужчин и попросил их оценить их привлекательность. Ранее отдельная группа добровольцев оценила всех мужчин как имеющие одинаковый уровень привлекательности.

Участникам сказали, что каждый мужчина не женат и имеет 300 друзей на Facebook, а в некоторых случаях им также сообщили, сколько из этих друзей принадлежат к противоположному полу.

Исследователи обнаружили, что мужчины, у которых больше всего женщин в своих социальных кругах (включая 9 из каждых 10 друзей), были оценены примерно на 40 процентов менее привлекательными, чем джентльмены, для которых не было предоставлено никакой информации о дружбе.

Когда гендеры в эксперименте поменялись местами, команда обнаружила, что наличие большого количества друзей-мужчин аналогичным образом делало женщин менее привлекательными для мужчин, хотя и в гораздо меньшей степени - уменьшая их воспринимаемую привлекательность только на 10 процентов.

Всего психологи провели тест с участием 224 гетеросексуальных мужчин и женщин.

Хотя наличие слишком большого количества друзей противоположного пола воспринималось как отталкивающее, исследователи также обнаружили, что их слишком мало, но есть и недостатки.

Мужчины с наименьшим количеством друзей-женщин были оценены как менее привлекательные на 10%, чем те, о дружбе которых не сообщалось.

Между тем, женщины с наименьшим количеством друзей-мужчин были оценены мужчинами как менее привлекательные на семь процентов.

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Evolutionary Psychological Science.

43 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ЕЩЕ ОДИН

Ученые во главе с Менелаосом Апостолоу из Университета Никосии на Кипре анонимно спросили мужчин на Reddit, почему они думают, что все еще одиноки.

Они проанализировали более 6700 комментариев и выявили 43 основных причины, по которым люди не могут найти партнера.

Вот полный список -

Плохая внешность (в том числе облысение и низкий рост)
Низкая самооценка / уверенность в себе
Низкое усилие
Не интересуется отношениями
Плохие навыки флирта
Интроверт
Недавно расстались
Плохой опыт предыдущих отношений
Нет доступных женщин
Избыточный вес
Разные приоритеты
Застенчивость
Слишком разборчивый
Беспокойство
Нехватка времени
Социальная неловкость
Получать удовольствие от одиночества
Депрессия
Плохой характер
Трудно найти подходящих женщин
Плохое психическое здоровье
Отсутствие достижений
Застрял с одной девушкой
Отсутствие социальных навыков
Не пережили предыдущие отношения
Не знаю, как начать отношения
Отсутствие денег
Я не доверяю женщинам
Не собирать улики, представляющие интерес
Сексуальная проблема
Страх отношений
'Я не интересен'
Страх быть отвергнутым
'Я не буду хорошим партнером'
Привлекается не к тем женщинам
гомосексуал
Сдавшийся
Не стоит усилий
Страх обязательств
Здоровье - проблема инвалидности
Трудно поддерживать отношения
Зависимости
Другой

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