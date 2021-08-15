Если вы сделаете эти 4 вещи, вы опасно близки к измене
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Если вы сделаете эти 4 вещи, вы опасно близки к измене

4:00:318/15/2021Фото: pixnio.com
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Есть определенные привычки, которые, по мнению экспертов, типичны для людей, которые в конечном итоге изменяют своим партнерам.

девушка, лес
Есть определенные привычки, которые, по мнению экспертов, типичны для людей, которые в конечном итоге изменяют своим партнерам

Некоторые люди обманывают - это факт жизни. Но почему люди обманывают? Что ж, независимо от того, суждено ли им быть обманщиками генетически, как предполагают некоторые ученые, или они обманывают по какой-то другой причине, всегда найдутся люди, которым трудно сохранять верность своим партнерам.

Может ты один из них. А может и нет. Но вы действительно уверены? В большинстве случаев эти вещи начинаются достаточно невинно. Прежде чем вы это заметите, вы упали в кроличью нору, пишет yourtango.com.

Есть определенные привычки, которые, по мнению экспертов, типичны для людей, которые в конечном итоге изменяют своим партнерам. Если вы или ваш партнер участвуете в каком-либо из них, вы можете внимательно посмотреть в зеркало и подумать, почему вы так себя ведете.

Вот 4 признака обмана, на которые следует обратить внимание, прежде чем делать то, о чем вы пожалеете:

1. Вы всегда жалуетесь.

Вы знаете этот типаж: для них ничего не бывает достаточно хорошего, и всегда есть к чему придраться. Но если вас никогда ничего не устраивает, в какой-то момент вы тоже не будете удовлетворены своими отношениями. А когда вы несчастны, у вас больше шансов сбиться с пути.

Еще более вредно жаловаться на партнера другим. Рассказывать подругам о каждой мелочи, которую он делает, что вас бесит, или рассказывать семье о его привычках трудоголика - это не просто зло, это предательство доверия.

2. Вы много рискуете.

Люди, у которых есть интрижки, любят драму. Чтобы было интересно, они, как правило, очень готовы рисковать, включая измену партнеру и риск быть пойманным.

Психолог Ильдико Табори говорит, что серийные мошенники «предпочитают кататься на эмоциональных американских горках, а не находить радость в эмоциональной стабильности ... <мошенники> получают прилив адреналина от образных ударов и синяков, которые вызывают ссоры и беспорядки с их второй половинкой».

Мало того, что мошенники идут на риск, они еще и оппортунисты. Они, как правило, очень расчетливы, выискивают ситуации, в которых у них может быть шанс поиграть. «Вероятность обмануть больше, когда появляется возможность - не просто когда они находятся вдали от своей второй половинки, но когда появляется возможность охотиться на потенциального партнера», - предупреждает доктор Табори.

3. Вы держите все при себе.

Одна вещь, которая может привести к несчастью в ваших отношениях, а затем и к измене, - это отказ сказать партнеру, чего вы хотите. Вы хотели бы оживить спальню, но боитесь обсуждать эту тему со своим партнером? Вы чувствуете себя одиноким и хотите больше общения, но не знаете, как это исправить, поэтому замолкаете и ничего не говорите?

Исследование 2014 года, проведенное Эшли Мэдисон , печально известным сайтом для потенциальных обманщиков, показало, что в целом мужчины изменяют, потому что ищут сексуального разнообразия, а женщины изменяют, потому что хотят чувствовать себя желанными. Вот идея: может быть, если бы мы просто сказали друг другу, что мы хотим, мы бы не чувствовали себя столь принужденными к обману.

4. Вы говорите безобидную ложь.

Если в прошлом вы рассказывали своему партнеру небольшую ложь, и это сошло вам с рук, вы, скорее всего, продолжите повышать ставку.

Есть разница между тем, чтобы сказать своему партнеру, что вы не заметили, что он немного прибавил в весе (когда на самом деле вы заметили), и сказать ему, что вы выполняете поручения, когда вы действительно встречаетесь со старым парнем, чтобы выпить. Первая ложь одна предназначена для защиты своих чувств, в то время как второе, чтобы предотвратить себя от необходимости иметь неудобные конфронтации.

Но это может даже не иметь значения, какой это тип лжи или какова ваша мотивация. Исследование в журнале языка и социальной психологии предполагает , что люди , которые говорят белую ложь, скорее всего, обманывают своих партнеров о больших вещах, тоже.

Так что в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн пощадить чувства партнера или избежать ссоры, может быть, лучше просто быть честным. Пока вы это делаете, говорите о том, чего вы хотите, успокойтесь и перестаньте рисковать, а также постарайтесь сдержать искушение жаловаться так же сильно. Это может просто спасти ваши отношения от неверности.

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