Три знака будут в тоске от любви во время Луны в квадрате Сатурна с 14 августа 2021 года

Определенные планеты блокируют наши эмоции, и именно это происходит с тремя знаками зодиака, которые грустят из-за любви во время квадрата Луны к Сатурну, начиная с 14 августа 2021 года.
Мы не были бы людьми, если бы у нас не было тех случайных дней, когда мы просто чувствуем меланхолию.
Луна в квадрате с Сатурном 14 августа - это транзит, который длится всего несколько дней, пишет yourtango.com.
Субботняя луна в квадрате Сатурн, также известная как Weepy Maker, жестока для сердца.
Когда происходит что-то подобное, мы можем захотеть обратиться к звездам за объяснением, особенно когда печаль наступает быстро и без видимой причины.
И, возможно, все мы сегодня просто плаксивые. Сможем ли мы оправдать свое мрачное настроение? Может быть. Возможно, нет.
Одно можно сказать наверняка: многие люди будут чувствовать себя просто на свалке.
Хорошо то, что он длится всего один день, поэтому пристегнитесь ремнями безопасности, так как это будет ухабистая поездка.
Если вы особенно чувствительный человек, вы, вероятно, захотите вообще отменить этот день.
Опять же, вы… мы все уже шли по этому пути раньше. Это печальная, эмоциональная лунная катастрофа дня, но в долгосрочной перспективе мы все узнаем, что она бессмысленна и ничем не примечательна.
Сегодня никакого вреда не нанесено; единственной жертвой может стать коробка салфеток, отправленная на благое дело.
Знаки зодиака, которым грустно во время Луны в квадрате с Сатурном, начиная с 14 августа 2021 года:
Рак (21 июня - 22 июля)
Вы просто не в настроении для того, что собирается сделать 14 августа, так как недавно вы достаточно плакали, чтобы считать дело закрытым.
Точно так же, как вы думали, что вы слишком много думаете об «этом человеке» - BANG ZOOM, пришла Moon Square Saturn, чтобы освежить эти воспоминания - на всякий случай, если вы думали, что забыли их.
Вы упорно трудились над прощением и вот-вот достигли цели. Вам определенно не нужен лишний день для размышлений, особенно о том, кто, как вы убедили себя, больше для вас ничего не значит.
Это похоже на синдром фантомных конечностей: вы думаете, что этот человек все еще здесь, потому что вы чувствуете его, вы чувствуете его - и тем не менее, они были удалены давным-давно.
14 августа, надеюсь, последний день, когда вам снова придется относиться к этому человеку. Но пока мы здесь, засвидетельствуйте это, а затем отпустите.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Сегодняшний день стал для вас неудачей. У тебя все хорошо, Дева - ты начинаешь чувствовать себя здоровее и увереннее в том, кто ты есть.
Вы понимаете, что любовь к себе - это процесс на всю жизнь, и вы знаете, что вам предстоит долгий путь.
Вы провели слишком много лет, ненавидя себя, и это превратило вас в ненавистного человека.
Вы больше не хотите быть этой сжатой банкой обострения, и вы прилагаете искренние усилия, чтобы измениться ... и затем вы сталкиваетесь с 14 августа 2021 года, которое требует ваших усилий и заставляет вас вернуться к началу.
В субботу везде написан Скорпион, а для вас, Дева, это означает, что это день тяжелого труда , неуверенности в себе и сожаления.
Не позволяйте этому увести вас полностью - этот день не приходит с добротой, но это не значит, что вы должны принести себя в жертву.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)
Невозможно стать частью транзита Сатурна в Лунном квадрате, не пролив несколько слез ... на самом деле, для Рыб было бы практически невозможно избежать ощущения низкой вибрации этого дня.
Слезы, которые вы можете пролить сегодня, беспричинны и беспричинны.
Они возникают из ниоткуда, но вы, Рыбы, привыкли к такому темпераменту, и поэтому такие дни в некотором роде скорее типичны, чем редки.
Другими словами, вы бывали здесь раньше и знаете, что всегда выживаете. Даже ваш народ знает это о вас; они знают, когда ты падаешь, и все равно продолжают любить тебя.
Вот почему вы выживаете, Рыбы - у вас всегда есть люди, любящие и поддерживающие вас, даже в самое мрачное из ваших настроений .