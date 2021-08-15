О чем мужчины лгут женщинам на первом свидании: 10 примеров обмана

Мужчинам так же нравится хорошо выглядеть на первом свидании, как и женщинам. Когда дело доходит до свиданий, они возлагают большие надежды, как и женщины.
В целом, большинство людей - мужчин и женщин - намерены быть честными на первом свидании, но есть люди, которые откровенно лгут. И, конечно же, все мы склонны замалчивать вещи на первом свидании, потому что хотим, чтобы люди дали нам шанс, прежде чем делать предположения или отвергать нас, пишет yourtango.com.
Есть несколько вещей, о которых мужчины более склонны лгать или замалчивать, и я думаю, что это более невинная и «белая ложь», чем тотальная злобная ложь, например, когда он говорит кому-то, что у него нет детей. на самом деле у него трое.
Итак, вот несколько советов по свиданиям, которые помогут вам следить за ложью, которую мужчины говорят на первом свидании:
1. Его денежное положение
Давайте будем честными: исторически о мужчинах судили по их заработку и способности охотиться или обеспечивать. Он может заставить себя казаться более комфортным или даже хвастаться покупками или отпуском, чтобы выглядеть крупной шишкой и произвести на вас впечатление.
Не удивляйтесь, если вы в конце концов обнаружите, что у него нет огромной зарплаты или что он в долгах.
2. Его жизненная ситуация
Если он живет с семьей или с соседями по комнате, он может опасаться, что в этой ситуации будет казаться, что он не в состоянии обеспечить. Так что, если это так, он, вероятно, не станет лгать об этом, но он не станет упоминать об этом, если вы не спросите.
И если вы спросите, и он ответит, он может сделать это более временным или как будто это было более короткое пребывание, чем на самом деле.
3. Если есть другая женщина
Бац! Это не белая ложь. О нет, нет, это не так. Он может встречаться или встречаться с кем-то, или они могут быть «на высоте», или он может делать покупки.
Не каждый парень так поступает. Я только говорю, что некоторые могут быть.
4. Его фитнес-привычки
Он слышал, что вы любите кубики по шесть штук, и может говорить о своих фитнес-привычках немного дольше, чем необходимо . Он может сказать, что ходит в спортзал из религиозных соображений, что на самом деле означает один раз в неделю, например, в церковь по воскресеньям.
Если он не очень активен, он может просто не захотеть выглядеть ленивым или непривлекательным.
5. Его последний разрыв
Возможно, он был обманщиком или виноватым в своих последних отношениях. Или, может быть, его последний партнер действительно разбил ему сердце.
Если только он не хочет делиться всем, скорее всего, он сделает все так, чтобы это звучало лучше, чем было на самом деле, или, по крайней мере, на вашем первом свидании так и будет.
6. Его прошлое
Если у него была бывшая зависимость или, возможно, он изменял своей бывшей супруге, он не признается в этом ни на одном свидании, ни, возможно, когда-либо. А если вы спросите или нажмете, он может откровенно солгать, пока не почувствует, что вы знаете его достаточно, чтобы принять его, несмотря ни на что.
7. Его работа
Он не собирается откровенно лгать и говорить вам, что он врач, если он уборщик, но он может немного преувеличить правду, чтобы звучать лучше.
Подумайте, как птица может показывать свои перья или надувать грудь. Это похоже. Это сделано, чтобы произвести на вас впечатление, хотя искренность в наши дни действительно впечатляет.
8. Его преданность делу
Если он не твердый парень, который придерживается моногамных отношений (а таких мужчин много), он избегает слишком тщательного изучения своего послужного списка.
Он может солгать об этом или раскрыть правду, чтобы заинтересовать вас и не судить его сразу. Он не собирается упоминать какие-либо свои игровые приемы, если они у него есть.
9. Его друзья
Он будет говорить о своих друзьях, но не упоминать, доставляют ли некоторые из них особые хлопоты. Он не будет упоминать, что любит зависать с парнями, иногда больше, чем вы, просто потому, что не хочет вас отвлекать или заставить вас думать, что он бежит по неправильному кругу.
Он также может выборочно хвастаться друзьями, которые, по его мнению, на вас произведут впечатление!
10. Его настоящие намерения
Я встречался с парнем, который подчеркивал, что он очень занят. Я ничего об этом не думал. Я родитель-одиночка. Я всегда занят. Что ж, мы запланировали второе свидание. Перед тем, как мы вышли, он начал говорить, что «ищет», так как был занят.
На первом свидании мужчина может создать впечатление, что он хочет узнать вас поближе, хотя на самом деле он просто хочет секса. Излишне говорить, что я отменил то второе свидание.