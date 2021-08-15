С туманов начнется утро 15 августа в Бердске

Метеорологическая обстановка 15 августа в Бердске от МЧС.
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северный 2-7 м/с, ночью местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +20, +25°С.
Степан Сеновал отмечается 15 августа 2021 года (2 августа по старому стилю). В этот день церковь отмечает перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана. Это народный праздник встречи осени.
Традиции и обрядыВ старину в этот день плели «Степанов венок». Вся семья собирала травы для него. Готовый венок вешался в красном углу избы. Считалось, что в нем живет целебная сила духа полей. И чтобы разбудить ее, нужно было сделать отвар из нескольких травинок венка.
Также проводился обряд обхаживания лошадей. Выкупанное животное хозяин приводил к источнику и, бросив туда монетку, поил его. После этого монетку клали в шапку с водой, и лошадь пила оттуда. Еще ее прятали под яслями. После этого лошадь становилась спокойнее и не боялась нечисти.