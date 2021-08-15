Магнитная буря 15 августа 2021 года: как пережить метеопатам длительное воздействие геоударов?
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Магнитная буря 15 августа 2021 года: как пережить метеопатам длительное воздействие геоударов?

5:45:338/15/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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К сожалению, мы не можем просто взять и отключить солнце! Но каждый должен знать, что в дни магнитных бурь помогает именно ему.

После вчерашних магнитных качелей, день будет относительно спокойным для тех, кто ощущает сильные воздействия светила
После вчерашних магнитных качелей, день будет относительно спокойным для тех, кто ощущает сильные воздействия светила

Сегодня, 15 августа, что ожидает метеопатов в воскресенье, когда надо отдохнуть и набраться сил перед рабочей неделей? После вчерашних магнитных качелей, день будет относительно спокойным для тех, кто ощущает сильные воздействия светила.
Слабые магнитные излучения, по сути, будут длиться все сутки, начавшись в полночь и до глубокой ночи 16 августа. Передышка будет с 9.00 до 12.00 по московскому времени. Или с 13.00 до 16.00 по новосибирскому.

В чем выражается метеозависимость?
- Головных болях и мигрени.
-Тошноте и слабости.
-Повышенной усталости, когда не хочется утром вставать в кровати.
- Раздражительности.
- Иных симптомах, у каждого они могут отличаться.

К сожалению, мы не можем просто взять и отключить солнце! Но каждый должен знать, что в дни магнитных бурь помогает именно ему.
Например,
- Высыпание.
-Прогулки.
-Регулирование артериального давления.
-Водные процедуры, особенно – контрастные.
-Спокойная обстановка дома.
- Избегание конфликтов и ссор.
-Легкое меню из фруктов и овощей.
-Достаточное количество жидкости, особенно в виде воды.
-Отказ от алкоголя и курения.
Берегите себя!

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