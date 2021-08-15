Магнитная буря 15 августа 2021 года: как пережить метеопатам длительное воздействие геоударов?

Сегодня, 15 августа, что ожидает метеопатов в воскресенье, когда надо отдохнуть и набраться сил перед рабочей неделей? После вчерашних магнитных качелей, день будет относительно спокойным для тех, кто ощущает сильные воздействия светила.
Слабые магнитные излучения, по сути, будут длиться все сутки, начавшись в полночь и до глубокой ночи 16 августа. Передышка будет с 9.00 до 12.00 по московскому времени. Или с 13.00 до 16.00 по новосибирскому.
В чем выражается метеозависимость?
- Головных болях и мигрени.
-Тошноте и слабости.
-Повышенной усталости, когда не хочется утром вставать в кровати.
- Раздражительности.
- Иных симптомах, у каждого они могут отличаться.
К сожалению, мы не можем просто взять и отключить солнце! Но каждый должен знать, что в дни магнитных бурь помогает именно ему.
Например,
- Высыпание.
-Прогулки.
-Регулирование артериального давления.
-Водные процедуры, особенно – контрастные.
-Спокойная обстановка дома.
- Избегание конфликтов и ссор.
-Легкое меню из фруктов и овощей.
-Достаточное количество жидкости, особенно в виде воды.
-Отказ от алкоголя и курения.
Берегите себя!