Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 августа 2021 в России и мире

7:40:488/15/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 15 августа 2021 года.

открытка
День археолога отмечается 15 августа

• День Воздушного Флота России
• День памяти Виктора Цоя
• Праздник сладких огурцов
• День рождения телефонного приветствия «Алло»
• День авиастроителя
• День археолога
• Вознесение Девы Марии (Assumption of Mary)
• Праздник иконы Божией Матери Ачаирская
• День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца
• День шептания с лунными Девами
• День Республики Тыва
• День Николя Шовена (Nicolas Chauvin Day)
• День «Пойте на Луну» (Chant at the Moon Day)
• День расслабления (National Relaxation Day) - США
• День спорта - Казахстан
• День Военно-воздушных сил - Беларусь
• День лимонного пирога с безе (National Lemon Meringue Pie Day) - США
• День детей - Аргентина
• День освобождения - Корея
• День изобретателя и рационализатора - Таджикистан
• Праздник Войска Польского, День Вооружённых сил (Swieto Wojska Polskiego) - Польша
• Праздник разлива Нила (Wafaa El-Nil) - Египет
• День матери (Mother`s Day) - Коста-Рика
• День Панама-Вьехо (Panama La Vieja Day) - Панама
• День неудач (National Failures Day) - США
• День независимости (Congo Republic Independence Day) - Конго
• День независимости (Indian Independence Day) - Индия
• День траура (National Mourning Day) - Бангладеш
• День Конституции - Экваториальная Гвинея
• День акадийцев (National Acadian Day) - Канада
• День основания Асунсьона (Founding of Asuncion) - Парагвай
• Национальный праздник (Staatsfeiertag) - Лихтенштейн
• День кожевенного ремесла (National Leathercraft Day) - США
• День проверки чипа (Check the Chip Day) - США
• День лучших друзей (National Best Friends Day) - США
• Праздник близнецов (Twins Day in Pleucadeuc) - Франция
• Церемония памяти жертв войны (National Memorial Service for War Dead) - Япония
• День военно-морских сил - Румыния
• День острова Малаита (Malaita Province Day) - Соломоновы острова
• Праздник «Феррагосто» (Ferragosto) - Италия
• Праздник святой Канделарии (Saint Candelaria Festival) - Канарские острова
• День «Я люблю ковбоев и пастушек» (I Love Cowboys and Cowgirls Day) - США
• День Божественного превосходства (God`s Preeminence Day) - США
• Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса, Романа
• Степанов день (Степан Сеновал)

Важные даты

1717 между Россией, Францией и Пруссией заключен Амстердамский договор.
1723 торжественно открылся Петергоф, летняя резиденция российских императоров.
1799 победа русско-австрийских войск в Битве при Нови.
1845 издание в России «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных».
1848 Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.
1914 проход первого судна через Панамский канал (Официальное открытие канала состоялось лишь 12 июня 1920 года).
1924 вышел первый номер журнала «Радиолюбитель». В настоящее время журнал называется «Радио».
1835 запатентована стиральная машина с вращающимся барабаном
1946 на пленуме ЦК КПСС А. Жданов объявил войну «низкопоклонству перед Западом».
1956 в СССР возобновлено вручение Ленинских премий (вместо Сталинских).
1958 катастрофа Ту-104 под Хабаровском. Погибли 64 человека – на тот момент крупнейшая авиакатастрофа в СССР, первая катастрофа реактивного авиалайнера в стране.
1966 на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского «Первый учитель».
1971 объявлено о прекращении обеспечения доллара США золотом.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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