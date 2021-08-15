Какой сегодня церковный праздник 15 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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15.08
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Какой сегодня церковный праздник 15 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:418/15/2021Фото: piqsels
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Сегодня запрещено иметь дело с деньгами, уставать и переедать, девушкам нельзя плести венки, иначе надолго останутся одинокими. Нельзя было заставлять лошадей работать.

церковь
Сегодня горячее питание с растительным маслом

Православные праздники 15 августа

Успенский пост 2 день
Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива
Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

Народные праздники

Степан Сеновал

В эту дату отмечают перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от 70 Стефана.

В старину в этот народный праздник встречали Осень. Люди собирали травы и плели из них ритуальные венки, которые вешали в углу с иконами. Считалось, что в нем живет сила духа полей и если заварить несколько листков, то можно разбудить ее.

Также в этот день купали в источниках лошадей.

Если пауки плетут маленькие сетки, то скоро будет ветрено.

Приметы


  • Если ветер до полудня слабо поворачивается по солнцу, а после полудня, к вечеру – наоборот, признак ясной погоды.
  • Кошка стену и пол скребет – к ненастной погоде и плохому клеву.
  • Каков Степан, таков сентябрь.
  • Какая погода в этот день – таким будет весь сентябрь.
  • Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.

Источник: my-calend

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