Какой сегодня церковный праздник 15 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 15 августаУспенский пост 2 день
Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива
Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
Народные праздники
Степан Сеновал
В эту дату отмечают перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от 70 Стефана.
В старину в этот народный праздник встречали Осень. Люди собирали травы и плели из них ритуальные венки, которые вешали в углу с иконами. Считалось, что в нем живет сила духа полей и если заварить несколько листков, то можно разбудить ее.
Также в этот день купали в источниках лошадей.
Если пауки плетут маленькие сетки, то скоро будет ветрено.
Приметы
- Если ветер до полудня слабо поворачивается по солнцу, а после полудня, к вечеру – наоборот, признак ясной погоды.
- Кошка стену и пол скребет – к ненастной погоде и плохому клеву.
- Каков Степан, таков сентябрь.
- Какая погода в этот день – таким будет весь сентябрь.
- Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.
Источник: my-calend