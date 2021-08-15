 В Микрорайоне вырубают ВСЕ деревья в районе дороги: от остановки Жилмассив до Черемушек
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 В Микрорайоне вырубают ВСЕ деревья в районе дороги: от остановки Жилмассив до Черемушек

12:21:298/15/2021
0

Что происходит, хотят убрать всю зелень в городе?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Я:

Понасадят чахлых елочек
Понасадят чахлых елочек

На микрорайоне вырубают ВСЕ деревья в районе дороги, от остановки Жилмассив до Черемушек, что происходит, хотят убрать всю зелень в городе. Понасадят чахлых елочек.

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