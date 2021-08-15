 В Микрорайоне вырубают ВСЕ деревья в районе дороги: от остановки Жилмассив до Черемушек

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Я:
На микрорайоне вырубают ВСЕ деревья в районе дороги, от остановки Жилмассив до Черемушек, что происходит, хотят убрать всю зелень в городе. Понасадят чахлых елочек.
Что происходит, хотят убрать всю зелень в городе?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Я:
На микрорайоне вырубают ВСЕ деревья в районе дороги, от остановки Жилмассив до Черемушек, что происходит, хотят убрать всю зелень в городе. Понасадят чахлых елочек.
От редакции
Что происходит, хотят убрать всю зелень в городе?
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