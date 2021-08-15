Российский самолет-амфибия Бе-200 разбился в Турции: Все погибли. Смотрите видео
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Российский самолет-амфибия Бе-200 разбился в Турции: Все погибли. Смотрите видео

8:10:288/15/2021Фото: Твиттер
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На борту находились пятеро российских военных и трое турецких граждан. Они тушили лесные пожары. Среди погибших - трое жителей Кубани.

Трое из погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции были жителями Кубани

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился около 15:10 мск 14 августа на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли.

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно, сообщается на сайте Кремля.

Находившиеся на борту боролись с пожарами, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих – членов экипажа самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турции. Глава Российского государства направил также телеграмму с соболезнованиями Президенту Турции Р.Т.Эрдогану в связи с гибелью турецких граждан, находившихся на борту воздушного судна.

В телеграмме Президента России родным и близким российских военнослужащих, в частности, говорится:

«Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг.

Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции».

Позже стало известно, что трое из находившихся на борту самолета-амфибии Бе-200 Минобороны РФ и погибших при крушении в Турции являлись жителями Краснодарского края, сообщил в своем Telegram-канале в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев, выразив соболезнования.

"В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находились трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших, Кубань скорбит вместе с вами", - говорится в сообщении Кондратьева.

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