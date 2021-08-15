Путин приказал наградить посмертно военных, погибших при крушении самолета-амфибии в Турции
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Путин приказал наградить посмертно военных, погибших при крушении самолета-амфибии в Турции

8:38:048/15/2021Фото: Кремлин.ру
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Во время тушения лесных пожаров разбился российский самолет Бе-200, на борту которого находились пятеро россиян и трое граждан Турции.

Показатель одобрения деятельности Президента с 5 по 11 июля 2021 года составил 58,2% (-1,4% за неделю)
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших военных
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Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих – членов экипажа самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турции. Министру обороны Сергею Шойгу дано поручение представить российских военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 во время тушения природных пожаров на юго-востоке Турции, к государственным наградам посмертно, сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме Президента России родным и близким российских военнослужащих, в частности, говорится:

«Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг.

Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", находившиеся на борту боролись с пожарами и занимались выполнением важной гуманитарной миссии.

Глава Российского государства направил также телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Р.Т.Эрдогану в связи с гибелью турецких граждан, находившихся на борту воздушного судна.

«Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну, потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час», – говорится в соболезновании Путин.

Российский самолета Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку, подтверждает Минобороны РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции.

В военном ведомстве уточняют, что российский самолет разбился в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров. Комиссия Минобороны РФ направлена в Турцию для выяснения причин крушения Бе-200.

Ранее стало известно, что на юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет. Самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции.

В июле Минобороны РФ сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров. В сообщении говорилось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.

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