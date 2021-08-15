Путин приказал наградить посмертно военных, погибших при крушении самолета-амфибии в Турции

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих – членов экипажа самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турции. Министру обороны Сергею Шойгу дано поручение представить российских военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 во время тушения природных пожаров на юго-востоке Турции, к государственным наградам посмертно, сообщается на сайте Кремля.
В телеграмме Президента России родным и близким российских военнослужащих, в частности, говорится:
«Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг.
Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", находившиеся на борту боролись с пожарами и занимались выполнением важной гуманитарной миссии.
Глава Российского государства направил также телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Р.Т.Эрдогану в связи с гибелью турецких граждан, находившихся на борту воздушного судна.
«Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну, потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час», – говорится в соболезновании Путин.
Российский самолета Бе-200 потерпел крушение в Турции при заходе на посадку, подтверждает Минобороны РФ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции.
В военном ведомстве уточняют, что российский самолет разбился в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров. Комиссия Минобороны РФ направлена в Турцию для выяснения причин крушения Бе-200.
Ранее стало известно, что на юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет. Самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции.
В июле Минобороны РФ сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров. В сообщении говорилось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.