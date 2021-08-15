Величие руин: Видео в знаменитом заброшенном санатории Речкуновском в Бердске снял фотограф
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Величие руин: Видео в знаменитом заброшенном санатории Речкуновском в Бердске снял фотограф

10:18:128/15/2021
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Несмотря на разруху, Речкуновский санаторий пользуется популярностью. По крышам и коридорам заброшки бродят молодые искатели приключений.

Бердская Речкуновка привлекает сталкеров и звезд эстрады

Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял видео в знаменитой заброшке - Речкуновском санатории, который находится на территории Бердска.

- Семейная прогулка по одной из самых атмосферный Новосибирских заброшек. Санаторий был построен в 1959 году и закрылся в 2004. С тех пор природа берет свое, все здания практически разрушены и березы растут прям на кирпичах. Но местные и не совсем сталкеры не забывают заходить, и отмечаются рисунками и граффити, среди которых есть очень достойные творения.
Наслаждайтесь просмотром, приезжайте погулять, - прокомментировал Станислав свое видео.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", привлекает и звезд. Развалины санатория вдохновили известного российского певца Диму Билана, здесь недавно он снял клип.

Несмотря на разруху, Речкуновский санаторий пользуется популярностью. По крышам и коридорам руин бродят молодые искатели приключений. Деревья растут уже внутри здания, штукатурка сохранилась частично. Отваливаясь, она обнажает крепкий кирпич и качественную кладку. На стенах много граффити и философских надписей маркером. Забавных добрых и умных надписей.

Раньше «Речкуновка», как его называют в народе, пользовалась большой популярностью, и сюда приезжало много людей со всего Советского Союза, чтобы восстановить свое здоровье. Если верить открытым данным, то в санатории ежегодно отдыхало до 10 000 человек. Здравница развивалась с годами. На начало работы в санатории было всего 200 коек, а через 30 лет — уже 700. Такой был спрос на лечение на бердском курорте.

Речкуновская здравница находилась в уникальном месте, в смешанном лесу, где растут большие сосны и ели, березы на берегу залива реки Бердь. Рядом построен поселок коттеджей «Серебряный бор».  До сих пор стоят беседки со шпилями на крышах, лежат поваленные бетонные урны.

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