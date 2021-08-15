Командир поисковиков из Бердска нашел останки солдата-однофамильца на местах боев в Тверской области

14 августа отмечали День памяти воинов-сибиряков, погибших в Тверской области. В начале войны здесь сложили головы тысячи бойцов Сибирской дивизии. Многие из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Уже 15 лет на поиски останков погибших солдат на тверскую землю ездит поисковый отряд из Бердска "Кондор". Как известно, Бердск и тверской город Белый - города-побратимы.
И в эти дни бердские поисковики находятся в экспедиции и занимаются своим привычным делом. 14 августа по традиции они захоронили со всеми воинскими почестями найденные останки бойцов Красной армии. Стало известно, что в начале августа "кондоровцы" подняли на поверхность останки двух солдат.
Как вспоминает командир бердского отряда «Кондор» Алексей Батенев, 15 лет назад поисковики нашли медальон с запиской бойца - его однофамильца.
По словам Алексея, копали на территории бывшего госпиталя. За два года подняли более 90 бойцов. На этом же участке остались признаки одиночных ячеек – окопов, в каждом мог поместиться лишь один солдат. Там и нашли двух бойцов. Один из них оказался с медальоном. Это большая редкость.
– Мы стали вытаскивать из капсулы содержимое. Помню, оно было очень плотно забито внутрь. Аккуратно извлекли, и там оказалось две бумажки: с данными бойца и его прощальное письмо. Я разворачиваю и вижу там свою фамилию – Батенев, – поделился с КП-Новосибирск командир.
Как выяснилось, погиб солдат 16 марта 1942 года. Свои последние слова он адресовал жене - написал, что находится в окружении, и это, скорее всего, его последний бой.
Красноармейца звали Батенев Василий Петрович, призван из деревни Инской в Черепановском районе. У Алексея Батенева оттуда родом дед. Поисковикам удалось найти дочку этого бойца. Но определить родственную связь между Батеневым-красноармейцем и Батеневым-поисковиком не удалось. Но не исключено, что бердчанин нашел останки своего дальнего родственника. Солдата похоронили на мемориале воинам-сибирякам под городом Белым.