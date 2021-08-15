В суде расплакалась мать: Оставившую умирать пристегнутым в кресле 8-месячного сына арестовали

В Самарском областном суде прошло слушание по ходатайству следствия о задержании Елены Лавровой, которую подозревают в причинении смерти ее 8-месячному сыну.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Лаврова 9 августа ушла из дома и заперла там своих двоих детей — 3-летнего и 8-месячного, причем младший ребенок был пристегнут ремнями в коляске.
Домой мамаша пришла лишь 12 августа, когда ее 8-месячный сын уже был мертв. Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, также ее обвиняют в покушении на убийство старшего сына.
- Я осознавала, что делаю. Не знаю, что еще сказать, - расплакалась во время судебного заседания Елена Лаврова.
Следствие потребовало арестовать подозреваемую на два месяца, сторона защиты просила оставит ее под домашним арестом, так как она не сможет оказать влияния на единственного свидетеля.
Нет информации, где мать находилась столько дней, пока ее дети умирали от голода. Но ранее в СМИ писали, что Лаврова могла просто забыть про малышей, которые ей мешали вести привычный образ жизни - пить и веселиться с друзьями.
Старший ребенок находится у бабушки, он вне опасности.
Суд заключил подозреваемую в СИЗО до 11 октября, пишет КП.