Рост числа зараженных коронавирусом за сутки обнаружили на 15 августа в Бердске
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Рост числа зараженных коронавирусом за сутки обнаружили на 15 августа в Бердске

10:41:558/15/2021Фото: Nso.ru
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По данным оперштаба, на воскресенье в городе под медицинским наблюдением находятся 710 жителей. Выздоровели и выписанных после лечения коронавируса 2062 бердчан.

Число заболевших ковидом в Бердске увеличилось за сутки на 8
Сюжет: Третья волна коронавируса
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"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в городе.

Как сообщили утром в воскресенье в городском оперативном штабе, за последние сутки выявили 8 новых заразившихся коронавирусной инфекцией бердчан. Таком образом, общее число заболевших ковидов в Бердске с начала пандемии и по 15 августа составляет 2212 человек. В субботу было 7 новых случаев. Напомним, что в июле суточный прирост практически весь месяц составлял 6.

По данным оперштаба, на воскресенье в городе под медицинским наблюдением находятся 710 жителей. Выздоровели и выписанных после лечения коронавируса 2062 бердчан - по сведениям за все время пандемии.

За прошедшие 24 часа медики взяли еще 42 теста у горожан с симптомами ОРВ. Есть ли у них ковид, станет известно в ближайшие два дня.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 14 августа в Новосибирской области и в России было зарегистрировано рекордное число умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии - в регионе скончались 13 человек, в стране - 819.

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