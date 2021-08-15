Рост числа зараженных коронавирусом за сутки обнаружили на 15 августа в Бердске

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в городе.
Как сообщили утром в воскресенье в городском оперативном штабе, за последние сутки выявили 8 новых заразившихся коронавирусной инфекцией бердчан. Таком образом, общее число заболевших ковидов в Бердске с начала пандемии и по 15 августа составляет 2212 человек. В субботу было 7 новых случаев. Напомним, что в июле суточный прирост практически весь месяц составлял 6.
По данным оперштаба, на воскресенье в городе под медицинским наблюдением находятся 710 жителей. Выздоровели и выписанных после лечения коронавируса 2062 бердчан - по сведениям за все время пандемии.
За прошедшие 24 часа медики взяли еще 42 теста у горожан с симптомами ОРВ. Есть ли у них ковид, станет известно в ближайшие два дня.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 14 августа в Новосибирской области и в России было зарегистрировано рекордное число умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии - в регионе скончались 13 человек, в стране - 819.