15 августа - Василий Блаженный -2021: чудеса святого и самые важные запреты дня

В 1469 году на крыльце церкви в городе Елохове родился будущий Московский чудотворец Василий Блаженный. В детстве его отдали на учение к сапожнику, у которого в 16 лет Василий открыл в себе дар прорицания. Купец заказ у него сапоги и попросил пошить их на совесть, чтобы износу им не было. Василий сказал ему, что они пошьют ему такие сапоги, которых он до конца жизни не сносит и горько расплакался. Удивленный купец ничего не сказал и ушел. а когда забрал сапоги - через несколько дней умер. Василий, поняв, какой дар ему подарен Богом, принял решение переселиться в Москву.
Он избрал для себя юродство - подвиг во имя Христа. Поведение юродивого всегда кажется сумасшествием, однако им можно было изобличать лицемерие и ложь, а к тому же Василий мог предсказывать события. Люди всегда с опаской относились к этому человеку - он часто появлялся на улицах голым, строя из себя сумасшедшего, и его стали называть Василием Нагим или Василием Блаженным. Таким был его выбор - отречься от всех мирских ценностей и скрывая свою добродетель вызывать на себя гнев - таким было его самопожертвование Богу.
Он жил неподалеку от стен Кремля и часто его поступки вызывали недоумение. Он мог намеренно раскидать калачи в продавцов или вылить квас. На него сердились, а потом оказывалось, что продукты, которые он раскидал оказались либо непригодными в пищу либо отравленными. Он бросал камни в стены дома, говоря о том, что вокруг него бесы, а оказывалось, что в том доме жили страшные грешники.
Его опасался сам царь Иван Грозный, считая его провидцем людских сердец - даже его самого Василий Блаженный упрекал во лжи. К его словам стали прислушиваться, а люди обращались к нему за исцелениями. Однажды царь пригласил его на свой пир, где Василий Блаженный выхватывал трижды из рук царя бокал с вином и выливал его за окно. Царь рассердился на такое вызывающее поведение, а юродивый сказал ему, что тушит пожар в Новгороде. Позже оказалось, что в городе действительно был страшный пожар, а тушить его помогал мужчина, очень похожий на своего Василия.
Он прожил до 15 августа 1552. самыми последними его словами стали слова о будущем правителе России - он указал на царя Ивана Грозного Михаила. Во время похорон сам царь стал в ряды тех, кто нес его гроб. Похоронен он был на кладбище Троицкой церкви, где позже выстроили церковь Василия Блаженного и Покровский Собор. Со временем всю постройку объединили и ныне это Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве, известный по всему миру. И сегодня к нему идут с молитвами об исцелениях от страшных болезней, коих случилось уже немало.
Церковных запретов на этот день нет. Однако в этот день люди старались не работать физически тяжело. Шел Успенский пост, а потому строго не льзя было есть скоромные продукты. Запрещено сегодня было отказывать в помощи нуждающимся, отказывать в милостыни, ругаться и сквернословить, обижать ближних. Не разрешалось в этот день иметь никаких дел с деньгами - нельзя было отдавать долги, брать в долг и самим кому-то одалживать.