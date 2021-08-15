15 августа - Василий Блаженный -2021: чудеса святого и самые важные запреты дня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

15 августа - Василий Блаженный -2021: чудеса святого и самые важные запреты дня

11:20:258/15/2021Фото: Православное Закамье
0

Его опасался сам царь Иван Грозный, считая его провидцем людских сердец - даже его самого Василий Блаженный упрекал во лжи. К его словам стали прислушиваться, а люди обращались к нему за исцелениями.

икона, Василий Блаженный
Молитвы святому способны исцелить от тяжелых болезней

В 1469 году на крыльце церкви в городе Елохове родился будущий Московский чудотворец Василий Блаженный. В детстве его отдали на учение к сапожнику, у которого в 16 лет Василий открыл в себе дар прорицания. Купец заказ у него сапоги и попросил пошить их на совесть, чтобы износу им не было. Василий сказал ему, что они пошьют ему такие сапоги, которых он до конца жизни не сносит и горько расплакался. Удивленный купец ничего не сказал и ушел. а когда забрал сапоги - через несколько дней умер. Василий, поняв, какой дар ему подарен Богом, принял решение переселиться в Москву.

Он избрал для себя юродство - подвиг во имя Христа. Поведение юродивого всегда кажется сумасшествием, однако им можно было изобличать лицемерие и ложь, а к тому же Василий мог предсказывать события. Люди всегда с опаской относились к этому человеку - он часто появлялся на улицах голым, строя из себя сумасшедшего, и его стали называть Василием Нагим или Василием Блаженным. Таким был его выбор - отречься от всех мирских ценностей и скрывая свою добродетель вызывать на себя гнев - таким было его самопожертвование Богу.

Он жил неподалеку от стен Кремля и часто его поступки вызывали недоумение. Он мог намеренно раскидать калачи в продавцов или вылить квас. На него сердились, а потом оказывалось, что продукты, которые он раскидал оказались либо непригодными в пищу либо отравленными. Он бросал камни в стены дома, говоря о том, что вокруг него бесы, а оказывалось, что в том доме жили страшные грешники.

Его опасался сам царь Иван Грозный, считая его провидцем людских сердец - даже его самого Василий Блаженный упрекал во лжи. К его словам стали прислушиваться, а люди обращались к нему за исцелениями. Однажды царь пригласил его на свой пир, где Василий Блаженный выхватывал трижды из рук царя бокал с вином и выливал его за окно. Царь рассердился на такое вызывающее поведение, а юродивый сказал ему, что тушит пожар в Новгороде. Позже оказалось, что в городе действительно был страшный пожар, а тушить его помогал мужчина, очень похожий на своего Василия.

Он прожил до 15 августа 1552. самыми последними его словами стали слова о будущем правителе России - он указал на царя Ивана Грозного Михаила. Во время похорон сам царь стал в ряды тех, кто нес его гроб. Похоронен он был на кладбище Троицкой церкви, где позже выстроили церковь Василия Блаженного и Покровский Собор. Со временем всю постройку объединили и ныне это Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве, известный по всему миру. И сегодня к нему идут с молитвами об исцелениях от страшных болезней, коих случилось уже немало.

Церковных запретов на этот день нет. Однако в этот день люди старались не работать физически тяжело. Шел Успенский пост, а потому строго не льзя было есть скоромные продукты. Запрещено сегодня было отказывать в помощи нуждающимся, отказывать в милостыни, ругаться и сквернословить, обижать ближних. Не разрешалось в этот день иметь никаких дел с деньгами - нельзя было отдавать долги, брать в долг и самим кому-то одалживать.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Трагедия на отдыхе: туристку ограбили и убили из-за 660 рублей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
В Питере вор умер сразу после шлепка по ягодице
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
12-летняя девочка пропала на Алтае: вот где ее нашли
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
традициипраздникизапретыВасилий Блаженный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О чем попросите святого?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Столото: проверить билет тиража 455 "Жилищной лотереи" от 15 августа 2021 года
11:21:33 8/15/2021
Столото: проверить билет тиража 455 "Жилищной лотереи" от 15 августа 2021 года
15 августа - Василий Блаженный -2021: чудеса святого и самые важные запреты дня
11:20:25 8/15/2021
15 августа - Василий Блаженный -2021: чудеса святого и самые важные запреты дня
Столото: проверить билет тиража 1401 "Русского лото" от 15 августа 2021 года
11:15:22 8/15/2021
Столото: проверить билет тиража 1401 "Русского лото" от 15 августа 2021 года
Самолеты из-за густого тумана не могут приземлиться в Новосибирске: Их направляют на запасные аэродромы
11:15:08 8/15/2021
Самолеты из-за густого тумана не могут приземлиться в Новосибирске: Их направляют на запасные аэродромы
Талибы захватили без боя Джелалабад: Осталась только столица Афганистана
11:03:30 8/15/2021
Талибы захватили без боя Джелалабад: Осталась только столица Афганистана
БердскРост числа зараженных коронавирусом за сутки обнаружили на 15 августа в Бердске
10:41:55 8/15/2021
Рост числа зараженных коронавирусом за сутки обнаружили на 15 августа в Бердске
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в день святого Василия Блаженного 15 августа 2021 года?
10:20:07 8/15/2021
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в день святого Василия Блаженного 15 августа 2021 года?
Путин заявил о беспрецедентных природных бедствиях в регионах России
9:47:32 8/15/2021
Путин заявил о беспрецедентных природных бедствиях в регионах России
Как молиться Василию Блаженному об исцелении? Сильная молитва в праздник чудотворца 15 августа 2021 года
9:40:45 8/15/2021
Как молиться Василию Блаженному об исцелении? Сильная молитва в праздник чудотворца 15 августа 2021 года
15 августа - День Чудотворца Василия Блаженного: чудесные открытки и слова
9:36:51 8/15/2021
15 августа - День Чудотворца Василия Блаженного: чудесные открытки и слова