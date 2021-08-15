Трассу Р-255 "Сибирь" перекрыли в Кемеровской области: Большегрузы разрушили путепровод
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Трассу Р-255 "Сибирь" перекрыли в Кемеровской области: Большегрузы разрушили путепровод

11:31:598/15/2021Фото: Flickr
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Идет восстановление опор. По результатам обследования повреждений несущих конструкций было принято решение о их ремонте и укреплении. Когда откроют трассу, неизвестно.

В Кузбассе идет ремонт путепровода

Дорожники в Кемеровской области проводят работу по замене опор на путепроводе. Проходящая над железнодорожным полотном трасса была повреждена из-за тяжелых машин, проезжавших по ней. Восстановительные работы по устранению деформированных конструкций ведутся в условиях перекрытой трассы Р-255 «Сибирь», сообщает пресс-служба «Сибуправдора»

- Для безопасного функционирования путепровода специалисты разработали вариант усиления опоры. Ригель опоры, пострадавший в результате поезда тяжеловесного транспорта, усилят металлической обоймой. Это позволит уже в ближайшие дни обеспечить пропуск транзитного транспорта массой до 25 тонн, - говорится в сообщении пресс-службы.

С 11 августа было перекрыто движение по участку трассы «Сибирь», объезд для автомобилей организован через ближайшие населенные пункты.

По результатам обследования повреждений несущих конструкций было принято решение о их ремонте и укреплении.

Возобновление движения транспорта будет возможно только после проведения испытаний под контролем экспертов Сибирского государственного университета путей сообщения и организации строительного контроля.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", через неделю временно перекроют движение на бердском участке трассы Р-256 "Чуйский тракт" - будут воздвигать пролет пешеходного моста над дорогой в районе Нового поселка.

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