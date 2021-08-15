Талибы захватили без боя Джелалабад: Осталась только столица Афганистана

Талибы взяли без боя последний крупный город в Афганистане, кроме столицы. По словам чиновника из Джелалабада, сдаться боевикам было единственным способ сохранить жизни мирным жителям, передает Reuters.
Запрещенная в России террористическая группировка "Талибан" после вывода основных сил США и НАТО захватила без серьезного сопротивления армии почти весь Афганистан – под контролем правительственных сил остается только Кабул, откуда западные страны сейчас эвакуируют своих граждан.
В Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, поскольку губернатор провинции Нахангар Шахом Махмудом Миакхелем "сдался талибам", чтобы предотвратить кровопролитие.
Ранее талибы захватили Кандагар, третий по величине город страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.
Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация).