Горячую воду отключат на четыре дня с 16 августа в сотнях домов Новосибирска
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Горячую воду отключат на четыре дня с 16 августа в сотнях домов Новосибирска

1:07:598/15/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Коммунальщики извинились и пообещали, что постараются максимально сократить срок ремонта теплосетей.

Воды не будет до вечера
Воды не будет на время ремонта труб

Новосибирские энергетики заранее предупредили жителей Новосибирска о том, что они останутся без горячей воды на некоторое время. Предстоит крупный ремонт теплосетей, которые достаточно изношены после многолетнего использования. С понедельника будет отключена горячая вода в домах по обеим сторонам побережья Оби.

На улице Фрунзе 16 августа с 2 часов дня перестанет доставляться горячая вода в 596 домов. Энергетики будут устранять сразу 5 дефектов на теплосетях, сообщили в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании". Завершение ремонта запланировано на 19 августа в 12.00, после чего в домах будет восстановлено горячее водоснабжение.

На левом берегу из-за дефекта на магистральном трубопроводе горячее водоснабжение отключат в 63 домах по улице Ватутина 15 августа в 22.00. Ремонт рассчитывают закончить к 8 часам вечера 17 августа.

В компании СГК извинились за неудобства, которые будут испытывать жители домов, оставшихся без горячей воды. Коммунальщики пообещали, что постараются максимально сократить срок ремонта теплосетей.

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