Самолеты из-за густого тумана не могут приземлиться в Новосибирске: Их направляют на запасные аэродромы
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Самолеты из-за густого тумана не могут приземлиться в Новосибирске: Их направляют на запасные аэродромы

11:15:088/15/2021
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Несколько бортов отправили на посадку в Кемерово, в том числе самолет из турецкой Антальи. Он приземлился в соседнем регионе около 5:30. До 9.00 пассажиры провели в Кузбассе, потом их привезли в Новосибирск.

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Утром 15 августа в Новосибирске туман окутал аэропорт Толмачево. Из-за этого не смогли приземлиться несколько самолетов.

-В 2.30 ночи был введен режим работы при ограниченной видимости. По состоянию на 7.30 утра на запасной аэродром отправились 9 рейсов, - уточнили в пресс-службе Толмочева.

По информации онлайн-табло новосибирского аэропорта, несколько бортов отправили на посадку в Кемерово, в том числе самолет из турецкой из Антальи. Он приземлился в соседнем регионе около 5:30. До 9.00 пассажиры провели в Кузбассе, потом их привезли в Новосибирск.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью в Новосибирской области местами был туман с ухудшением видимости до 200-500 метров.

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