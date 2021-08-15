Что категорически нельзя делать 15 августа в день Василия Блаженного?

15 августа 1552 умер тот, кого в Москве считали своим покровителем и чудотворцем - Блаженный Василий, который избрал с 16 лет для себя подвиг юродства ради Христа - таким было его самопожертвование Богу. Он отказался от всех мирских ценностей и радостей, не носил одежды и вел себя, как казалось людям, странно. он часто вызывал на себя гнев людской, а они не понимали зачем он совершает те или иные поступки, которые впоследствии оказывались своего рода пророчествами. Он изобличал всеми силами ложь и лицемерие, не опасаясь уличать во лжи даже самых высокопоставленных людей, в том числе и Ивана Грозного. Царь побаивался юродивого, веря, что он читает все сердца людские.
Прожил Василий Блаженный долгую жизнь, а когда сильно занемог, царь с супругой и детьми навещали его и помогали ему. Во время похорон Иван Грозный сам встал в число тех людей, кто несли гроб Василия. Похоронен он был тут же - в центре Москвы, где позже был выстроен известный всему миру сегодня Собор Василия Блаженного на Красной площади. Люди у его могилы получали чудесные исцеления от самых страшных и тяжелых болезней.
Сегодня, 15 августа, в православной церкви отмечается его день памяти. Церковных запретов на сегодня нет - праздник не относится к великим или двунадесятым. А потому можно было и работать и ходить на кладбище. Единственный строгий церковный запрет на сегодня - на нарушение правил Успенского поста.
По народным традициям считалось, что сегодня нельзя сильно уставать физически, а потому тяжелую работу откладывали. Не разрешалось сегодня выгонять лошадей на работу - им давали отдых.
Строго запрещалось сегодня отказывать в милостыни и помощи нуждающимся, ругаться, сквернословить, обижать ближнего. Запрещалось иметь любые дела с деньгами - не давали в долг, не возвращали долги и сами не просили.