Эксперимент КБУ: Шансы теплосетей Бердска "остаться в живых" проверят перед запуском отопления
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Эксперимент КБУ: Шансы теплосетей Бердска "остаться в живых" проверят перед запуском отопления

11:59:268/15/2021
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Коммунальщики решили перед началом отопительного сезона еще раз проверить сети на прочность. Систему начнут запускать с 1 сентября.

Анатолий Пронюшкин возглавляет бердский КБУ с апреля 2021 года

Муниципальный Комбинат бытовых услуг провел гидравлические испытания теплосетей. Выявили дефекты. А с 1 сентября начнет их заполнение. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Несмотря на то, что отопительный сезон в Бердске начинается гораздо позже — примерно после 15 сентября, в зависимости от температуры наружного воздуха, коммунальщики решились на эксперимент.

- Мы с 1 сентября начнем заполнять сети, начнем «поддавливать», выявлять дефекты. Сделаем не столько повторные гидравлические испытания, а предпусковые работы перед началом отопительного сезона. Это сделаем для того, чтобы к 15 или 20 сентября быть уверенными в том, что теплосети работоспособны, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пронюшкин.

При этом он отметил, что теплосети вызывают беспокойство в меньшей степени, нежели канализация.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», состояние канализационных сетей и водоводов директор КБУ сравнил с пороховой бочкой, на которой сидит Бердск — неизвестно где и когда «рванет».

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