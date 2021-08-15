Опасные фразы при общении с мошенниками по телефону перечислил юрист

Специалисты по киберпреступлениям стали использовать новейшие технологии для того, чтобы заполучить чужие деньги, которых за первый квартал 2021 года в России уже украдено почти 2,9 миллиарда рублей.
Используется «метод социальной инженерии», когда злоумышленники в разговоре по телефону стремятся обманным путем выведать секретные данные, поэтому односложные ответы могут использоваться ими для достижения цели.
Непродолжительный диалог с использованием слов «Да» или «Нет» может быть записан и стать поводом для оформления кредита. Поэтому специалисты советуют использовать более длинные фразы для начала разговора, если не удается его избежать.
- Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос, - сообщил агентству "Прайм" юрист Егор Редин.
Если на ваш номер поступил входящий звонок и и абонент сняв трубку слышит фразу «Я могу услышать....» со своим именем или фамилией, специалисты рекомендуют отвечать: «Слушаю вас. Вы по какому вопросу звоните?».
Также стоит помнить, банки не звонят, чтобы узнать номер счета, реквизиты или данные банковской карты. Если звонит телефон, а номер скрыт, лучше вообще не снимать трубку и не начинать разговор.