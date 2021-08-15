Опасные фразы при общении с мошенниками по телефону перечислил юрист
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Опасные фразы при общении с мошенниками по телефону перечислил юрист

3:00:408/15/2021Фото: Flickr
0

Ущерб от действий кибермошенников с начала года за три месяца составил 2,9 миллиарда рублей. Попытка выведать секретные личные данные граждан происходит самыми разными способами.

"Да" и "Нет" лучше не говорить при разговоре с незнакомцем

Специалисты по киберпреступлениям стали использовать новейшие технологии для того, чтобы заполучить чужие деньги, которых за первый квартал 2021 года в России уже украдено почти 2,9 миллиарда рублей.

Используется «метод социальной инженерии», когда злоумышленники в разговоре по телефону стремятся обманным путем выведать секретные данные, поэтому односложные ответы могут использоваться ими для достижения цели.

Непродолжительный диалог с использованием слов «Да» или «Нет» может быть записан и стать поводом для оформления кредита. Поэтому специалисты советуют использовать более длинные фразы для начала разговора, если не удается его избежать.

- Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос, - сообщил агентству "Прайм" юрист Егор Редин.

Если на ваш номер поступил входящий звонок и и абонент сняв трубку слышит фразу «Я могу услышать....» со своим именем или фамилией, специалисты рекомендуют отвечать: «Слушаю вас. Вы по какому вопросу звоните?».

Также стоит помнить, банки не звонят, чтобы узнать номер счета, реквизиты или данные банковской карты. Если звонит телефон, а номер скрыт, лучше вообще не снимать трубку и не начинать разговор.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
мошенникиразговорфразыЕгор Редин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам звонят "специалисты"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опасные фразы при общении с мошенниками по телефону перечислил юрист
3:00:40 8/15/2021
Опасные фразы при общении с мошенниками по телефону перечислил юрист
Удивительные сюрпризы в сентябре обещают для России синоптики
2:38:52 8/15/2021
Удивительные сюрпризы в сентябре обещают для России синоптики
Что принято делать на Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года? Значение праздника и традиции
2:20:27 8/15/2021
Что принято делать на Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года? Значение праздника и традиции
Путин посмертно представил к орденам Мужества разбившихся в Турции российских военных. Список погибших
2:18:45 8/15/2021
Путин посмертно представил к орденам Мужества разбившихся в Турции российских военных. Список погибших
Авербух и Арзамасова стали родителями: У них родился сын
2:09:18 8/15/2021
Авербух и Арзамасова стали родителями: У них родился сын
БердскКомандир поисковиков из Бердска нашел останки солдата-однофамильца на местах боев в Тверской области
1:42:10 8/15/2021
Командир поисковиков из Бердска нашел останки солдата-однофамильца на местах боев в Тверской области
Можно ли работать в день Блаженного Василия 15 августа 2021 года?
1:20:31 8/15/2021
Можно ли работать в день Блаженного Василия 15 августа 2021 года?
Горячую воду отключат на четыре дня с 16 августа в сотнях домов Новосибирска
1:07:59 8/15/2021
Горячую воду отключат на четыре дня с 16 августа в сотнях домов Новосибирска
Министр назвал город в Забайкалье «жопой мира»: Так поразили его во время отпуска дороги
12:50:02 8/15/2021
Министр назвал город в Забайкалье «жопой мира»: Так поразили его во время отпуска дороги
Горбачева поблагодарили за развал СССР: "Провал реформ оказался благословением для мира"
12:30:56 8/15/2021
Горбачева поблагодарили за развал СССР: "Провал реформ оказался благословением для мира"