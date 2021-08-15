Можно ли работать в день Блаженного Василия 15 августа 2021 года?
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Можно ли работать в день Блаженного Василия 15 августа 2021 года?

1:20:318/15/2021Фото: Русская вера
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По настоящий день у мощей Василия Блаженного люди получают чудесные исцеления, о которых уже имеется достаточно большое количество документальных записей.

храм
У мощей святого Василия Блаженного и по сей день случаются чудеса исцеления

Сегодня, 15 августа, православная церковь отмечает день памяти святого Василия лаженного, избравшего себе образ жизни юродивого ради Христа. Он был признан московским чудотворцем и покровителем Москвы. Подвиг юродства им был выбран добровольно в качестве самопожертвования Богу.

Его странное поведение часто вызывало у людей гнев и он с радостью принимал побои и злые слова в свой адрес, радуясь,  что хоть таким образом может жертвовать собой ради Господа. Однако все его странные поступки и слова, которые людям на первый взгляд были непонятны, носили в себе тайный глубокий смысл и всегда оказывались пророческими предсказаниями.

Со временем уважением к юродивому Василию Блаженному проникся сам царь Иван Грозный, который верил, что Василий насквозь видит людей и зло в их сердцах, выявляя и высмеивая любую ложь и лицемерие. С течением времени люди тоже  прониклись к нему уважением и стали всё чаще обращаться к нему за советом и за исцелениями. Он никогда никому не отказывал в добром совете, люди находили для себя ответы на мучившие их вопросы.

По советам чудотворца Василия они разрешали свои тяжкие проблемы, а к святому Василию обращалось всё больше и больше народа. Он прожил долгую жизнь, а когда заболел в старости, его всё время навещал Иван Грозный со своей супругой и малолетними детьми. Последними словами перед смертью святого Василия стало его пророчество о том, кому перейдет престол российский - он указал на сына Ивана Грозного Михаила.

Во время его похорон он его гроб несли люди, в числе которых был сам царь. Похоронен Василий Блаженный был неподалеку от кремля в центре Москвы, где сегодня стоит Собор, возведенный в его честь и известный сегодня по всему миру. Речь идёт о Соборе Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

По настоящий день у мощей Василия Блаженного люди получают чудесные исцеления, о которых уже имеется достаточно большое количество документальных записей. Молитва к святому Василию способна исцелить от таких тяжелых недугов, как эпилепсия, нервные припадки, кожные заболевания, тяжёлые увечья ног и хромота, слепота и немота.

Этот праздник не считается крупным, великим или двунадесятым праздником православной церкви, а потому на сегодняшний день никаких церковных запретов нет, помимо тех, которые касаются соблюдения правил Успенского поста, второй день которого отмечается сегодня.

В народе на этот день сложились свои традиции, согласно которым сегодня запрещалось тяжело работать, чтобы не уставать физически, а потому самые тяжёлые виды работ откладывались на другой день. Сегодня можно было заниматься обычной повседневной работой, связанной, например, с уборкой дома, с не тяжёлой работой на огороде, а в деревнях было принято в этот день заканчивать уборку сена на сеновал или в сараи. Лошадям давали отдых, сегодня привлекать их к любой работе, а также ездить на них верхом строго запрещалось. Также существовал запрет на любые денежные операции в этот день.

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