Можно ли работать в день Блаженного Василия 15 августа 2021 года?

Сегодня, 15 августа, православная церковь отмечает день памяти святого Василия лаженного, избравшего себе образ жизни юродивого ради Христа. Он был признан московским чудотворцем и покровителем Москвы. Подвиг юродства им был выбран добровольно в качестве самопожертвования Богу.
Его странное поведение часто вызывало у людей гнев и он с радостью принимал побои и злые слова в свой адрес, радуясь, что хоть таким образом может жертвовать собой ради Господа. Однако все его странные поступки и слова, которые людям на первый взгляд были непонятны, носили в себе тайный глубокий смысл и всегда оказывались пророческими предсказаниями.
Со временем уважением к юродивому Василию Блаженному проникся сам царь Иван Грозный, который верил, что Василий насквозь видит людей и зло в их сердцах, выявляя и высмеивая любую ложь и лицемерие. С течением времени люди тоже прониклись к нему уважением и стали всё чаще обращаться к нему за советом и за исцелениями. Он никогда никому не отказывал в добром совете, люди находили для себя ответы на мучившие их вопросы.
По советам чудотворца Василия они разрешали свои тяжкие проблемы, а к святому Василию обращалось всё больше и больше народа. Он прожил долгую жизнь, а когда заболел в старости, его всё время навещал Иван Грозный со своей супругой и малолетними детьми. Последними словами перед смертью святого Василия стало его пророчество о том, кому перейдет престол российский - он указал на сына Ивана Грозного Михаила.
Во время его похорон он его гроб несли люди, в числе которых был сам царь. Похоронен Василий Блаженный был неподалеку от кремля в центре Москвы, где сегодня стоит Собор, возведенный в его честь и известный сегодня по всему миру. Речь идёт о Соборе Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
По настоящий день у мощей Василия Блаженного люди получают чудесные исцеления, о которых уже имеется достаточно большое количество документальных записей. Молитва к святому Василию способна исцелить от таких тяжелых недугов, как эпилепсия, нервные припадки, кожные заболевания, тяжёлые увечья ног и хромота, слепота и немота.
Этот праздник не считается крупным, великим или двунадесятым праздником православной церкви, а потому на сегодняшний день никаких церковных запретов нет, помимо тех, которые касаются соблюдения правил Успенского поста, второй день которого отмечается сегодня.
В народе на этот день сложились свои традиции, согласно которым сегодня запрещалось тяжело работать, чтобы не уставать физически, а потому самые тяжёлые виды работ откладывались на другой день. Сегодня можно было заниматься обычной повседневной работой, связанной, например, с уборкой дома, с не тяжёлой работой на огороде, а в деревнях было принято в этот день заканчивать уборку сена на сеновал или в сараи. Лошадям давали отдых, сегодня привлекать их к любой работе, а также ездить на них верхом строго запрещалось. Также существовал запрет на любые денежные операции в этот день.