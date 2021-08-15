Что принято делать на Вознесение Девы Марии 15 августа 2021 года? Значение праздника и традиции

15 августа ежегодно католические христиане отмечают праздник вознесения Девы Марии, аналогичный православному Успению Богородицы. Христиане западного мира считают это торжество праздником высшего чина.
После Вознесения Иисуса Христа Богородица продолжала жить в Иерусалиме, дом ей предоставил один из апостолов Иоанн Богослов, где она и жила до самой смерти, опекаемая им. За некоторое время до земной смерти к Деве Марии явился главный вестник Божий - архангел Гавриил, он известил её о предстоящем окончании земных дней жизни. Дева Мария очень ждала встречи с Иисусом, а потому была рада тому, что наконец сможет увидеть его. Она выдерживала строгий пост и неустанно молилась.
К этому времени для того, чтобы попрощаться с Богородицей, в Иерусалим прибыли все апостолы, кроме апостола Фомы - он не успевал. В момент успения сам Иисус Христос принял душу Богородицы и забрал её на небеса.
Апостолы собственноручно похоронили Божию Матерь в Гефсиманском саду рядом с местом захоронения её родителей и мужа Иосифа Обручника. На третий день после смерти Богородицы прибыл апостол Фома, который не успел к моменту похорон, и он очень просил чтобы гроб с телом Богородицы открыли для того, чтобы он смог с ней попрощаться.
Когда гроб открыли, то увидели, что Девы Марии там нет. Католические писания содержит сведения о, что дона отправилась на небеса телесно.
Традиции и запреты у католиков
В этот день верующие католики обязательно посещают праздничную мессу и молятся Богородице. В некоторых государствах Западной Европы этот праздник считается национальным, а потому выходным.
Считается, что в этот день запрещается охотиться и рыбачить, поскольку это может привести к тяжелым болезням.
Категорически запрещено сквернословить, ругаться, обижать ближних и ссориться, устраивать выяснения отношений. Запрещается в этот день плакать, пребывать в плохом настроении, а также грустить.