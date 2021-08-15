Авербух и Арзамасова стали родителями: У них родился сын

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух и его супруга, актриса Лиза Арзамасова объявили, что стали родителями.
О рождении ребенка супруги сообщили 14 августа, опубликовав одновременно на своих страницах в Instagram совместные с ребенком фотографии.
Пара поженилась в декабре прошлого года. О свадьбе Арзамасовой и Авербуха стало известно 20 декабря: молодожены опубликовали видео из загса, на котором обмениваются кольцами. Медовый месяц супруги провели в Сочи.
Для актрисы, известной по проектам "Папины дочки", "Достоевский", "Екатерина. Взлет", брак с Ильей – первый. Он ранее уже был женат на коллеге по льду Ирине Лобачевой.
26-летняя Лиза Арзамасова не стала скрывать от поклонников, что она стала мамой. Она поделилась первым снимком своего новорожденного сынишки прямо в роддоме. В кадре она нежно прижимается к мужу, который заботливо держит на руках их общего наследника. Теперь у 17-летнего сына Ильи Авербуха — Мартина — от фигуристки Ирины Лобачевой появился братик.
Молодая мама чувствует себя хорошо и получает поздравления с рождением первенца. Актриса уверена, что ее возлюбленный станет идеальным отцом для их малыша. Имя сына супруги пока держат в тайне. Для 47-летнего Авербуха появление второго сынишки стало особенным событием.
Поклонники гадают, на кого больше похож новорожденный. Фанаты смогли рассмотреть нежный темный пушок на головке ребенка. Все-таки у Лизы волосы светлее.
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