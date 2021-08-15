Песни петь для восстановления после коронавируса посоветовали в Роспотребнадзоре

Традиционные рекомендации для тех, кто восстанавливает силы после перенесенного COVID-19 — есть побольше белковой пищи и двигаться — пополнены новым пунктом. Специалисты Роспотребнадзора советуют людям перенесшим коронавирус петь народные песни.
Руководителем отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Хадижат Омаровой перечислены рекомендованные в ведомстве способы восстановления после перенесенного заболевания.
- Постковидный синдром у всех протекает по-разному, поэтому одного метода лечения нет. Желательно программу реабилитации подбирать индивидуально после обращения к специалистам, — рассказала она для РИА Новости.
Требуется восстановление режима сна и бодрствования в первую очередь для пациентов после болезни. Необходимо отрегулировать полноценное питание, так как после болезни возникает дефицит белка. Для этого можно есть и растительную белковую пищу, также необходимо включить в рацион цельнозерновые продукты, сезонные овощи и фрукты.
Пациентам после больницы нужно регулярно принимать витамин D и заниматься физическими упражнениями. Во время госпитализации пациенты практически не двигаются и в основном лежат, и возникает проблема с гиподинамией.
Восстановить легкие поможет пение народных песен на выдохе. Для того, чтобы от исполнения была польза, нужно использовать удобную тональность и петь негромко и без лишних усилий.