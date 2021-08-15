Песни петь для восстановления после коронавируса посоветовали в Роспотребнадзоре
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Песни петь для восстановления после коронавируса посоветовали в Роспотребнадзоре

4:12:388/15/2021Фото: Pxfuel
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В июле 2021 года началась углубленная диспансеризация россиян, переболевших коронавирусом. Новые рекомендация дали для восстановления после заражения.

Восстановить легкие поможет пение
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Традиционные рекомендации для тех, кто восстанавливает силы после перенесенного COVID-19 — есть побольше белковой пищи и двигаться — пополнены новым пунктом. Специалисты Роспотребнадзора советуют людям перенесшим коронавирус петь народные песни.

Руководителем отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Хадижат Омаровой перечислены рекомендованные в ведомстве способы восстановления после перенесенного заболевания.

- Постковидный синдром у всех протекает по-разному, поэтому одного метода лечения нет. Желательно программу реабилитации подбирать индивидуально после обращения к специалистам, — рассказала она для РИА Новости.

Требуется восстановление режима сна и бодрствования в первую очередь для пациентов после болезни. Необходимо отрегулировать полноценное питание, так как после болезни возникает дефицит белка. Для этого можно есть и растительную белковую пищу, также необходимо включить в рацион цельнозерновые продукты, сезонные овощи и фрукты.

Пациентам после больницы нужно регулярно принимать витамин D и заниматься физическими упражнениями. Во время госпитализации пациенты практически не двигаются и в основном лежат, и возникает проблема с гиподинамией.

Восстановить легкие поможет пение народных песен на выдохе. Для того, чтобы от исполнения была польза, нужно использовать удобную тональность и петь негромко и без лишних усилий.

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