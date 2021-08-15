Путин посмертно представил к орденам Мужества разбившихся в Турции российских военных. Список погибших
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Путин посмертно представил к орденам Мужества разбившихся в Турции российских военных. Список погибших

2:18:458/15/2021Фото: Кремлин.ру
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"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике", сказано в указе президента.

Указ «О награждении орденом Мужества» подписал Путин

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал Указ о награждении орденом Мужества российских военнослужащих – членов экипажа самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турции. Об этом сообщили на сайте Кремля.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества...", - сказано в документе, а дальше следуют фамилии представленных к награде.

Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно)

Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно)

Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно)

Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно)

Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трое из погибших - жители Кубани. Ранее глава государства выразил соболезнования семьям погибших российских военнослужащих, а также Турции, которая в авиакастрофе потеряла троих своих граждан.

Напомним, российский самолет-амфибия разбился в горах Турции во время борьбы с лесными пожарами 14 августа. Минобороны РФ направило на место катастрофы своих экспертов, чтобы установить причины трагедии.

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