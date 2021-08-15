Путин посмертно представил к орденам Мужества разбившихся в Турции российских военных. Список погибших

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал Указ о награждении орденом Мужества российских военнослужащих – членов экипажа самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турции. Об этом сообщили на сайте Кремля.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества...", - сказано в документе, а дальше следуют фамилии представленных к награде.
Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно)
Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно)
Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно)
Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно)
Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трое из погибших - жители Кубани. Ранее глава государства выразил соболезнования семьям погибших российских военнослужащих, а также Турции, которая в авиакастрофе потеряла троих своих граждан.
Напомним, российский самолет-амфибия разбился в горах Турции во время борьбы с лесными пожарами 14 августа. Минобороны РФ направило на место катастрофы своих экспертов, чтобы установить причины трагедии.