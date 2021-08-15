О чем должна помолиться каждая женщина в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года?

Праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа оканчивается церковный православный год, поскольку, как известно, весь календарь церковных праздников начинается от Рождества Богородицы и заканчивается её Успением. Так символично в течение года описываются все ключевые события, которые происходили с самой Богородицей, а также с Иисусом Христом.
Все самые главные праздники, которых по числу 12, называются двунадесятыми и они являются самыми великими из всех церковных праздников в году. Церковное новолетие начинается 14 сентября, а 21 сентября мы уже будем отмечать вновь Рождество Богородицы.
События Успения Пресвятой Богородицы рассказывают о последнем дне жизни Божией Матери на земле и начале Её жизни на небесах. В такой день молитва для каждого верующего человека всегда является сильным утешением и помощью. В такие дни молитвы всегда обладают очень большой силой, поэтому всем верующим, а в особенности женщинам, рекомендуется обязательно посетить праздничную службу в храме.
В этот день можно читать молитвы совершенно о любой вашей проблеме, главное, чтобы молитва шла от чистого сердца и со светлой душой.
Богородица всегда считалась покровительницей и заступницей всех женщин, поэтому они ей молятся о своём, женском счастье. Женщины могут просить о встрече со своим любимым человеком, о сохранении мира в семье, о налаживании отношений и их укреплении между супругами, о зачатии и рождении долгожданного здорового малыша, а также уже об имеющихся детях - об их здоровье и указании им верного пути в жизни.
Молитва пред иконой Успения
Молитва вторая пред иконой
Молитва о защите и покровительстве
Молитва о помощи
Молитва благодарственная