О чем должна помолиться каждая женщина в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года?
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О чем должна помолиться каждая женщина в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года?

3:20:258/15/2021Фото: Храм Иерусалимской иконы Божией Матери
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Богородица всегда считалась покровительницей и заступницей всех женщин, поэтому они ей молятся о своём, женском счастье - каким бы в данный момент вы его себе ни представляли.

икона, Успение Пресвятой Богородицы
В этот день молитвы очень сильны

Праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа оканчивается церковный православный год, поскольку, как известно, весь календарь церковных праздников начинается от Рождества Богородицы и заканчивается её Успением. Так символично в течение года описываются все ключевые события, которые происходили с самой Богородицей, а также с Иисусом Христом.

Все самые главные праздники, которых по числу 12, называются двунадесятыми и они являются самыми великими из всех церковных праздников в году. Церковное новолетие начинается 14 сентября, а 21 сентября мы уже будем отмечать вновь Рождество Богородицы.

События Успения Пресвятой Богородицы рассказывают о последнем дне жизни Божией Матери на земле и начале Её жизни на небесах. В такой день молитва для каждого верующего человека всегда является сильным утешением и помощью. В такие дни молитвы всегда обладают очень большой силой, поэтому всем верующим, а в особенности женщинам, рекомендуется обязательно посетить праздничную службу в храме.

В этот день можно читать молитвы совершенно о любой вашей проблеме, главное, чтобы молитва шла от чистого сердца и со светлой душой.

Богородица всегда считалась покровительницей и заступницей всех женщин, поэтому они ей молятся о своём, женском счастье. Женщины могут просить о встрече со своим любимым человеком, о сохранении мира в семье, о налаживании отношений и их укреплении между супругами, о зачатии и рождении долгожданного здорового малыша, а также уже об имеющихся детях - об их здоровье и указании им верного пути в жизни.

Молитва пред иконой Успения


Молитва вторая пред иконой


Молитва о защите и покровительстве


Молитва о помощи


Молитва благодарственная


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