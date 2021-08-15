Сколько дней празднуется Преображение Господне?

19 августа православные церкви вспоминают события, произошедшие на Фаворской горе, где Иисус явил апостолам Иакову, Иоанну и Петру свою Божественную и вечную славу наравне со своей человеческой природой.
Этот праздник относится к одному из самых великих в христианстве и именуется двунадесятым Господским праздником, то есть посвященным Господу. События того дня календарно относились к февралю или марту, поскольку указывается, что это происходило за 40 дней до смерти Христа на Голгофе.
Однако часто православная церковь, пытаясь своими праздниками заслонить языческие праздники, то часто на языческие даты переносились большие христианские праздники, чтобы искоренить язычество. Так произошло и с праздником Преображения Господня, именно поэтому он отмечается не в календарной последовательности перед Пасхой, а в августе.
Очень часто такие великие события отмечаются не один день, равно как Пасха в храмах отмечается на протяжении 40 дней - такие дни называются попразднством. У праздника Преображения есть один день предпразднства (18 авг.) и 7 дней попразднства (26 авг.), то есть тожественные службы проводятся на протяжении 9 дней.
Один день накануне праздника предоставлен, чтобы люди готовились к празднику, праздничные дни попразднства для того, чтобы еще несколько дней вспоминать о празднике и размышлять о своей жизни.
В народе праздник более известен, как Яблочный спас, он всегда идет в период Успенского поста. Принято на службах освящать урожаи яблок, винограда и других фруктов. Работы в этот день под запретом.