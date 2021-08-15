Эпичную кинохронику Новониколаевска 1919 года нашли в Нидерландах. Смотрите видео старого Новосибирска

Житель города Лейдсендаме в Нидерландах Рик опубликовал в своем YouTube-канале раритетную цветную кинохронику Новониколаевска 1919 года. На видео попала железнодорожная станция, мост через Обь, местные жители начала 20 века.
Фильм длится около 11 минут, в нем представлены редкие кадры жизни России более 100 лет назад.
Рик в своем канале публикует обработанные архивные видеоролики, снятые до Второй мировой войны. С помощью нейросети и других технологий он раскрашивает в цвета черно-белые видео, а также работает над улучшением картинки.
По словам автора, много исторической кинохроники оцифровано с помощью устаревших сканеров, поэтому кадры несколько размыты. Сейчас появились более совершенные технологии, позволяющие улучшить картинку, откорректировать скорость видео, повысить контрастность, яркость и резкость, а также снизить шумы на кадрах и довести их до HD-качества в цвете. Во многом это позволяют сделать инструменты искусственного интеллекта.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", фотограф из Новосибирска снял на видео заброшенный Речкуновкий санаторий - великолепие разрухи.