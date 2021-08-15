Эпичную кинохронику Новониколаевска 1919 года нашли в Нидерландах. Смотрите видео старого Новосибирска
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Эпичную кинохронику Новониколаевска 1919 года нашли в Нидерландах. Смотрите видео старого Новосибирска

4:42:218/15/2021Фото: Скриншот
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На видео попала железнодорожная станция, мост через Обь, местные жители начала 20 века. Фильм длится около 11 минут, в нем представлены редкие кадры жизни России более 100 лет назад.

В Нидерландах найдена старая видеозапись Новониколаевска 1919 года

Житель города Лейдсендаме в Нидерландах Рик опубликовал в своем YouTube-канале раритетную цветную кинохронику Новониколаевска 1919 года. На видео попала железнодорожная станция, мост через Обь, местные жители начала 20 века.

Фильм длится около 11 минут, в нем представлены редкие кадры жизни России более 100 лет назад.

Рик в своем канале публикует обработанные архивные видеоролики, снятые до Второй мировой войны. С помощью нейросети и других технологий он раскрашивает в цвета черно-белые видео, а также работает над улучшением картинки.

По словам автора, много исторической кинохроники оцифровано с помощью устаревших сканеров, поэтому кадры несколько размыты. Сейчас появились более совершенные технологии, позволяющие улучшить картинку, откорректировать скорость видео, повысить контрастность, яркость и резкость, а также снизить шумы на кадрах и довести их до HD-качества в цвете. Во многом это позволяют сделать инструменты искусственного интеллекта.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", фотограф из Новосибирска снял на видео заброшенный Речкуновкий санаторий - великолепие разрухи.

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