Погибших от коронавируса и новых зараженных посчитали за сутки на 15 августа в Новосибирской области

На утро 15 августа в новосибирской области стало известно о заражении еще 181 человека коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии стало 55 630 человек, в числе которых 4 202 ребенка.
Смертельным исходом закончилось заражение для 9 человек — трех мужчин — 81, 73 и 63 лет и шести женщин 45, 63, 67, 68, 76 и 82 лет. Всего в регионе зафиксировано 2 491 летальный случай от коронавируса.
Выздоровлением от COVID-19 закончилось лечение у 40 человек за сутки и 46 332 за всю историю пандемии.
В региональных ковидных больницах лежат 2 788 пациентов, среди которых 60 детей. В реанимационных отделениях 196 человек, среди которых 19 - на искусственной вентиляции легких.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 в Бердске выявили 8 новых зараженных, общее число заболевших коронавирусом бердчан достигло 2212.
Напомним, что 14 августа стало рекордным по смертям за все время пандемии как в Новосибирской области - 13 жертв, так и в России - 819 жертв.