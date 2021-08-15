Радиоактивного сына запретили нянчить матери: Малышу осталось жить недолго

В Австралии в семье родился ребенок, у которого начали воспаляться глаза. После того, как ему провели обследование, специалисты поняли, что проблема не в инфекции, как они считали ранее а в более страшном диагнозе — рабдомиосаркоме.
Мама малыша Кэрол Монтгомери-Дуайер не может носить его на руках более 10 минут, ей запрещают врачи. Дело в том, что женщина забеременела, а ребенку проводят интенсивное лечение, и он буквально фонит радиацией.
- Мне не разрешают держать его более десяти минут за раз, потому что он полностью радиоактивен, — пояснила Кэрол.
Родителей предупредили, что жить их восьмимесячному сыну осталось недолго. В настоящее время он уже потерял зрение на один глаз и готовится к химиотерапии, которая продолжится в течение 42 недель. По словам родителей маленького ребенка, он очень храбро держится и начал ползать.
В настоящее время семья планирует выехать на лечение в Великобританию, для чего начала собирать деньги, пишет Sun.