Россия лидирует по смертям от коронавируса в Европе: дельта косит без разбору
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Россия лидирует по смертям от коронавируса в Европе: дельта косит без разбору

5:43:348/15/2021Фото: publicdomainpictures.net
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Цифра учитывает только смертельные случаи, когда вирус был установлен как основная причина смерти после вскрытия.

вирус
Согласно правительственному подсчету, за последние 24 часа погибло 819 человек и зарегистрировано 22 144 новых случая заболевания
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В субботу в России зафиксировано самое высокое ежедневное число смертей от коронавируса третий день подряд, поскольку страна продолжает бороться с вариантом Дельта на фоне низких показателей вакцинации.

Согласно правительственному подсчету, за последние 24 часа погибло 819 человек и зарегистрировано 22 144 новых случая заболевания, пишет medicalxpress.com.

Россия, четвертая по количеству заболевших стран в мире, с середины июня обрушилась на новую волну инфекций, вызванную агрессивным вариантом Delta.

Новые цифры увеличивают общее количество погибших от COVID-19 в России до 169 683 человека - это самый высокий показатель в Европе.

Цифра учитывает только смертельные случаи, когда вирус был установлен как основная причина смерти после вскрытия.

Согласно более широкому определению смертей, связанных с коронавирусом, статистическое агентство Росстат заявило, что по состоянию на конец июня в России погибло более 300000 человек.

Власти столкнулись с недоверием к вакцинам: опрос, проведенный независимым Левада-центром на этой неделе, показал, что 55% россиян не планируют делать прививки.

Москва, эпицентр вспышки болезни в России, и ряд регионов ввели меры обязательной вакцинации, чтобы ускорить прививку страны, а президент Владимир Путин неоднократно призывал россиян пройти вакцинацию.

Хотя в России есть три вакцины собственного производства, доступные населению, она не распространяет ни один из уколов западного производства.

По состоянию на субботу чуть более 32 миллионов из примерно 146 миллионов человек в России были полностью вакцинированы.

Российские власти обвиняют в том, что они сильно преуменьшают последствия пандемии в стране.

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