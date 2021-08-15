Россия лидирует по смертям от коронавируса в Европе: дельта косит без разбору

В субботу в России зафиксировано самое высокое ежедневное число смертей от коронавируса третий день подряд, поскольку страна продолжает бороться с вариантом Дельта на фоне низких показателей вакцинации.
Согласно правительственному подсчету, за последние 24 часа погибло 819 человек и зарегистрировано 22 144 новых случая заболевания, пишет medicalxpress.com.
Россия, четвертая по количеству заболевших стран в мире, с середины июня обрушилась на новую волну инфекций, вызванную агрессивным вариантом Delta.
Новые цифры увеличивают общее количество погибших от COVID-19 в России до 169 683 человека - это самый высокий показатель в Европе.
Цифра учитывает только смертельные случаи, когда вирус был установлен как основная причина смерти после вскрытия.
Согласно более широкому определению смертей, связанных с коронавирусом, статистическое агентство Росстат заявило, что по состоянию на конец июня в России погибло более 300000 человек.
Власти столкнулись с недоверием к вакцинам: опрос, проведенный независимым Левада-центром на этой неделе, показал, что 55% россиян не планируют делать прививки.
Москва, эпицентр вспышки болезни в России, и ряд регионов ввели меры обязательной вакцинации, чтобы ускорить прививку страны, а президент Владимир Путин неоднократно призывал россиян пройти вакцинацию.
Хотя в России есть три вакцины собственного производства, доступные населению, она не распространяет ни один из уколов западного производства.
По состоянию на субботу чуть более 32 миллионов из примерно 146 миллионов человек в России были полностью вакцинированы.
Российские власти обвиняют в том, что они сильно преуменьшают последствия пандемии в стране.