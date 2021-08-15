Как нужно поминать пророков Аллаха в День Ашура 2021: Что нужно приготовить?

19 августа у мусульман наступает очередной памятный день с наименованием день Ашура. Отмечается он всегда по лунному календарю и соответствует десятому дню месяца мухаррам. Само слово "ашура" переводится как число 10.
С этим днём мусульмане связывают самые значимые события, которые происходили в их истории, такие как создание первого человека на земле, прекращения вселенского потопа, когда Ной впервые ступил на землю, именно в этот день Всевышний благословил людей на совершение хороших и добрых поступков.
Как известно, мусульмане делятся на шиитов и суннитов. До осени 680 года история празднования этого дня была единой для обоих течений - все отмечали значимые события Ветхого завета, однако в октябре 680 года случилось трагическое событие в истории мусульман, когда в этот день в битве был убит правнук пророка Мухаммеда имам Хусейн. Для шиитов он считается святым, а потому для них день Ашура с тех пор является днем памяти и скорби по убитому религиозному деятелю.
Сунниты этот день празднуют более торжественно, поскольку отмечают событие, когда Адам на земле раскаялся в своем смертном грехе, за что был прощен. В десятый день месяца мухаррам сунниты держат добровольный пост, делают добрые дела, готовят блюда и угощения, собираются вместе с родственниками для празднования, а также занимаются благотворительностью, угощая бедных и нищих готовыми блюдами.
Для шиитов это больше траурный день, его не празднуют, но держат строгий обязательный пост в этот день. Довольно часто в шиитских поселениях устраивается реконструкция битвы в честь памяти гибели имама Хусейна. В этот день обязательно проводятся поминальные обряды, а в странах, где очень жаркий климат и много бедных людей, принято в качестве благотворительности раздавать кувшины с водой память о той жажде, которую испытывали мусульмане во время войны. Некоторые шииты устраивают самобичевание цепями, доводя своё тело до появления крови, таким образом они отдают честь погибшим святым У суннитов запрещено самобичевание и причинение себе ущерба. Поминальные обряды тоже могут проводиться, но в более строгой и скромной обстановке.
Как шииты, так и сунниты, в этот день уделяют особое время благотворительности. Без этого никогда не проходит день Ашура, благотворительность считается очень добрым делом, за которое всевышним обещано вознаграждение.
На стол в этот день принято готовить специально блюдо "ашуре" - это пудинг с нутом, пшеницей, фасоли и кураги и изюма. Сегодня продаются даже готовые смеси для приготовления этого пудинга. Именно им угощают нуждающихся и своих родных. Помимо него готовятся всегда щербет и сладости, которыми угощают детей. Варят супы и похлебки с бараниной и пекут печенья с орехами.