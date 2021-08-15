Кубань ушла под воду: Годовая норма осадков обрушилась за сутки на Краснодарский край

На совещании у президента России Владимира Путина губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался о невероятном количестве осадков, которые выпали в Краснодарском крае. В Темрюке и Анапе за сутки с неба вылилась годовая норма. На совещании у главы государства обсуждались вопросы подтоплений и пожаров в стране.
– Порой за часы выпадает месячная норма осадков. За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала… превращаться в нагонную волну, - сказал глава региона.
Кондратьев отметил, что курортный сезон, несмотря на непогоду, продолжается и находится под контролем властей.
– В целом, ситуация, которая сегодня в крае, нам говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается. Что для нас сегодня принципиально важно, - сказал Кондратьев.
Масштаб подтоплений, которые произошли в Краснодарском крае уже названы беспрецендентными. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", об этом говорил президент.
– Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно, - поручил Владимир Путин.
По самым последним данным, в регионе затоплено более 1,4 тысяч домов, 1,8 тысяч участков и участок краевой дороги. Помощь для населения оказывается адресно, воду продолжают откачивать.
Всего в регионе развернуто 8 пунктов, где жители подтопленных домов могут временно переждать окончания ликвидации последствий. Известно об эвакуации 1 531 человека, в числе которых 991 несовершеннолетний.
Основной удар стихии был нанесен по Анапе, Крымскому и Темрюкскому районам.