Снова увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 15 августа

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 15 августа в России выявлено 21 624 человека, заразившихся коронавирусом. Смертельных исходов в стране за сутки — 816 с подтвержденным диагнозом.
Общее число заражений за историю пандемии превысило 6,6 миллиона человек, причем умерли уже почти 170,5 тысяч пациентов. Выздоровлением завершилось лечение у 16 426 пациентов, общее число выздоровлений за историю пандемии около 5,885 тысяч человек.
В субботу, 14 августа, было 22 144 заразившихся и 819 умерших от коронавируса - это рекорд за все время пандемии, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
В Москве, которая лидирует по числу заражений, коронавирус обнаружен у 1 954 пациентов. Выздоровели 2 454 человека, умерли 58 пациентов.
В Санкт-Петербурге заразились 1 668 человек, в Подмосковье - 1 359 , в Нижегородской области - 539, в Свердловской — 526.
В мире уже 206,7 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли 4, 35 миллионов. Россия находится на пятом месте по заболеваемости после США, Индии и Бразилии.