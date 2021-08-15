Снова увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 15 августа
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Снова увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 15 августа

5:59:328/15/2021Фото: Pixabay
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Общее число заражений за историю пандемии превысило 6,6 миллиона человек, причем умерли уже почти 170,5 тысяч пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 206,7 миллионов человек
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 15 августа в России выявлено 21 624 человека, заразившихся коронавирусом. Смертельных исходов в стране за сутки — 816 с подтвержденным диагнозом.

Общее число заражений за историю пандемии превысило 6,6 миллиона человек, причем умерли уже почти 170,5 тысяч пациентов. Выздоровлением завершилось лечение у 16 426 пациентов, общее число выздоровлений за историю пандемии около 5,885 тысяч человек.

В субботу, 14 августа, было 22 144 заразившихся и 819 умерших от коронавируса - это рекорд за все время пандемии, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В Москве, которая лидирует по числу заражений, коронавирус обнаружен у 1 954 пациентов. Выздоровели 2 454 человека, умерли 58 пациентов.

В Санкт-Петербурге заразились 1 668 человек, в Подмосковье - 1 359 , в Нижегородской области - 539, в Свердловской — 526.

В мире уже 206,7 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли 4, 35 миллионов. Россия находится на пятом месте по заболеваемости после США, Индии и Бразилии.

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