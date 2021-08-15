Президент Афганистана подал в отставку. Власть в стране переходит талибам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Президент Афганистана подал в отставку. Власть в стране переходит талибам

6:10:158/15/2021
0

Бывший руководитель МВД Афганистана Али Ахмад Джалали назначен главой переходного правительства. Кабул талибы взяли без боя и обещали избежать кровопролития.

Боевики не стали атаковать Кабул

Президент Афганистана Ашраф Гани объявит о сложении с себя полномочия, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники. Глава государства подал в отставку. Бывший руководитель МВД Афганистана Али Ахмад Джалали назначен главой переходного правительства. 15 августа талибы взяли Кабул без боя.

Смена власти, как обещают талибы, пройдет мирно. Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не стали атаковать Кабул, заявил ранее исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Саттар Мирзаквал, его видеообращение опубликовал TOLO News. По данным источников Al Arabiya, переговоры стартовали в президентском дворце в Кабуле.

Министр пообещал жителям Кабула, что правительственные силы обеспечат безопасность города.

«Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) приказал сторонникам «стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город». Боевики начали переговоры с властями о «безопасном и надежном переходном процессе» передачи власти и пообещали, что дадут возможность беспрепятственно покинуть город всем желающим.

В то же время, сообщают, что на севере и юге города между талибами и афганской армией начались столкновения.

Представители радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан, сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отмечается, из Катара в афганскую столицу прибыл лидер политического крыла талибов мулла Абдель Гани Барадар. Он направился на переговоры в президентский дворец.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Зеленский резко ответил на слова Лукашенко об Украине
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Была пьяная: кем оказалась студентка, убившая ребенка на переходе
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снова увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 15 августа
5:59:32 8/15/2021
Снова увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 15 августа
Подросток душил и резал 30-летнего знакомого в машине: Потерпевшему удалось сбежать в Новосибирской области
5:50:14 8/15/2021
Подросток душил и резал 30-летнего знакомого в машине: Потерпевшему удалось сбежать в Новосибирской области
Россия лидирует по смертям от коронавируса в Европе: дельта косит без разбору
5:43:34 8/15/2021
Россия лидирует по смертям от коронавируса в Европе: дельта косит без разбору
Кубань ушла под воду: Годовая норма осадков обрушилась за сутки на Краснодарский край
5:38:51 8/15/2021
Кубань ушла под воду: Годовая норма осадков обрушилась за сутки на Краснодарский край
Как нужно поминать пророков Аллаха в День Ашура 2021: Что нужно приготовить?
5:20:19 8/15/2021
Как нужно поминать пророков Аллаха в День Ашура 2021: Что нужно приготовить?
БердскКотельную без персонала вместо частной ТГК-1 построит Бердск за год
5:15:15 8/15/2021
Котельную без персонала вместо частной ТГК-1 построит Бердск за год
Эпичную кинохронику Новониколаевска 1919 года нашли в Нидерландах. Смотрите видео старого Новосибирска
4:42:21 8/15/2021
Эпичную кинохронику Новониколаевска 1919 года нашли в Нидерландах. Смотрите видео старого Новосибирска
Радиоактивного сына запретили нянчить матери: Малышу осталось жить недолго
4:30:22 8/15/2021
Радиоактивного сына запретили нянчить матери: Малышу осталось жить недолго
Сколько дней празднуется Преображение Господне?
4:20:20 8/15/2021
Сколько дней празднуется Преображение Господне?
Песни петь для восстановления после коронавируса посоветовали в Роспотребнадзоре
4:12:38 8/15/2021
Песни петь для восстановления после коронавируса посоветовали в Роспотребнадзоре