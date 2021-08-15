Президент Афганистана подал в отставку. Власть в стране переходит талибам

Президент Афганистана Ашраф Гани объявит о сложении с себя полномочия, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники. Глава государства подал в отставку. Бывший руководитель МВД Афганистана Али Ахмад Джалали назначен главой переходного правительства. 15 августа талибы взяли Кабул без боя.
Смена власти, как обещают талибы, пройдет мирно. Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не стали атаковать Кабул, заявил ранее исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Саттар Мирзаквал, его видеообращение опубликовал TOLO News. По данным источников Al Arabiya, переговоры стартовали в президентском дворце в Кабуле.
Министр пообещал жителям Кабула, что правительственные силы обеспечат безопасность города.
«Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) приказал сторонникам «стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город». Боевики начали переговоры с властями о «безопасном и надежном переходном процессе» передачи власти и пообещали, что дадут возможность беспрепятственно покинуть город всем желающим.
В то же время, сообщают, что на севере и юге города между талибами и афганской армией начались столкновения.
Представители радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан, сообщает телеканал Al Arabiya.
Как отмечается, из Катара в афганскую столицу прибыл лидер политического крыла талибов мулла Абдель Гани Барадар. Он направился на переговоры в президентский дворец.